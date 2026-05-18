-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

أمطار ورعود مرتقبة بعدد من الولايات.. الأرصاد الجوية تحذر

الشروق أونلاين
  • 359
  • 0
أمطار ورعود مرتقبة بعدد من الولايات.. الأرصاد الجوية تحذر

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، في نشرية خاصة من تساقط أمطار مصحوبة بنشاط رعدي عبر عدد من الولايات.

وأوضح الديوان، في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، أن الأمطار تخص ولايات: سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، سطيف، المسيلة والجلفة.

كما أشار إلى تسجيل نشاط رعدي على الولايات المذكورة، إضافة إلى ولايات المدية، تيارت، الأغواط، غرداية، إليزي وتمنراست.

وتتواصل الرعود وفقا لذات التنبيه الذي تم تحديثه على الساعة السادسة و14 دقيقة صباحا، إلى يوم الثلاثاء 19 ماي بولايتي إليزي وتمنراست.

مقالات ذات صلة
هذه أوامر الرئيس تبون لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية

هذه أوامر الرئيس تبون لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية

تاشريفت من تيزي-وزو: تاريخ الثورة الجزائرية سيظل مرجعًا للقيم الوطنية

تاشريفت من تيزي-وزو: تاريخ الثورة الجزائرية سيظل مرجعًا للقيم الوطنية

إعلانات لتأطير مراكز التصويت.. السلطة المستقلة توضح  

إعلانات لتأطير مراكز التصويت.. السلطة المستقلة توضح  

الكباش

الكباش

برنامج “العلاج بالإنسولين بكل ثقة” لتكفل أحسن بمرضى السكري

برنامج “العلاج بالإنسولين بكل ثقة” لتكفل أحسن بمرضى السكري

الرئيس تبون يستقبل السفير الإيراني

الرئيس تبون يستقبل السفير الإيراني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد