أمطار ورعود مرتقبة بعدد من الولايات.. الأرصاد الجوية تحذر
حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، في نشرية خاصة من تساقط أمطار مصحوبة بنشاط رعدي عبر عدد من الولايات.
وأوضح الديوان، في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، أن الأمطار تخص ولايات: سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، سطيف، المسيلة والجلفة.
كما أشار إلى تسجيل نشاط رعدي على الولايات المذكورة، إضافة إلى ولايات المدية، تيارت، الأغواط، غرداية، إليزي وتمنراست.
وتتواصل الرعود وفقا لذات التنبيه الذي تم تحديثه على الساعة السادسة و14 دقيقة صباحا، إلى يوم الثلاثاء 19 ماي بولايتي إليزي وتمنراست.
تحديث: 06:14
* اليوم الإثنين 18 ماي 2026
1- أمطار
2-رعود
** يوم غد الثلاثاء 19 ماي 2026
-رعود
— الديوان الوطني للارصاد الجوية – Météo Algérie (@MeteoAlgerie_) May 18, 2026