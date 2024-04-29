أنا مع تعيين بيتكوفيتش مدربا لـ “الخضر” ومهمته ليست سهلة

قال منتخبنا سيتأهل إلى المونديال.. شيخ المدربين رابح سعدان:

أشاد شيخ المدربين الجزائريين، رابح سعدان، بتعيين السويسري فلاديمير بيتكوفيتش مدربًا للمنتخب الأول، خلفًا لجمال بلماضي، على خلفية الإقصاء من الدور الأول بنهائيات كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وعلى هامش مشاركته في دورة تكوين المدربين، أدلى رابح سعدان بتصريحات صحفية نقلها “وين وين” عن موقع ديزاد نيوز تحدث فيها عن حظوظ “الخضر” في بلوغ مونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، كما تحدث عن تعيين بيتكوفيتش.

وقال سعدان في تصريحاته: “في الوقت الحالي، الأفضل لمنتخبنا هو المدرب الأجنبي، إذ كانت هناك صراعات كبيرة في الفترة السابقة بين الصحافة والمدرب الجزائري (بلماضي)، أعتقد أنه لما يأتي مدرب أجنبي تهدأ الأمور قليلًا”.

وتابع: “بيتكوفيتش يمتلك تاريخًا في عالم الترتيب، وسبق له تدريب منتخب سويسرا، ولقد تابعنا ما قدمه في كأس أمم أوروبا وفي كأس العالم، أظنه مدربًا محترمًا؛ لكن مهمته مع منتخب الجزائر ليست سهلة، في المرحلة الحالية ولأسباب تنظيمية والرزنامة، سيكون من الصعب أن تحقق انسجامًا كبيرًا بين اللاعبين، لأن تواريخ الفيفا المقبلة بها مباريات رسمية فقط”.

وأردف: “ليس هناك متسع من الوقت للتحضير، وفي ظرف عشرة أيام يجب أن تلعب مباراتان رسميتان، منها واحدة خارج البلاد، رغم وجود لاعبين ممتازين في المنتخب؛ ولكن من الصعب أن تلعب مثل فريق كبير كمانشستر سيتي مثلًا، لذا يجب أن يكون (بيتكوفيتش) ذكيًا في كيفية تسيير المنتخب، لأن الهدف هو التأهل إلى كأس أفريقيا وكأس العالم”.

وفي رده عن سؤال بشأن حظوظ المنتخب الجزائري في التأهل إلى كأس العالم 2026، أجاب رابح سعدان قائلًا: “يجب أن يحضر جيدًا للمواعيد المقبلة، أعتقد أنه وبنسبة 90% سيتأهل منتخبنا إلى كأس العالم”. تجدر الإشارة إلى أن منتخب محاربي الصحراء يتصدر المجموعة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026، برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين متتاليين على الصومال (3-1) وموزمبيق (2-0)، بينما سيكون على موعد مع مواجهتي الجولتين الثالثة والرابعة في جوان المقبل أمام منتخبي غينيا وأوغندا.