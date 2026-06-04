أنبوب الغاز العابر للصحراء.. إنزال وزاري ثلاثي بأدرار لإطلاق أشغال الشطر الجزائري

تحسبا للإطلاق الرسمي لأشغال إنجاز الشطر الجزائري من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، حل بولاية أدرار وفد طاقوي إفريقي رفيع المستوى يقوده وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب.

وحسب بيان للوزارة الوصية، يضم الوفد الرسمي كلا من أكبيركي إيكبو، وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وحمادو تيني، وزير البترول لجمهورية النيجر، والذين كان في استقبالهم بمطار “توات الشيخ سيدي محمد بلكبير” والي ولاية أدرار، ضيف الله فضيل، رفقة السلطات المحلية المدنية والعسكرية.

ويرافق الوزراء في هذه الزيارة الميدانية الحاضنة لأضخم المشاريع الطاقوية في القارة، وفد تقني رفيع المستوى يتقدمه الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، نور الدين داودي، إلى جانب مسؤولي الشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC)، والشركة الوطنية للنفط بالنيجر (SONIDEP)، بالإضافة إلى حشد من الإطارات والخبراء المهندسين من الدول الثلاث المشتركة في المشروع.

وتأتي هذه الخطوة الميدانية لتجسيد مخرجات الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية المشتركة، وتأكيداً على الانتقال الفعلي إلى المراحل العملية والتنفيذية على أرض الواقع.

ويُصنف مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) كأحد أكبر وأبرز المشاريع الطاقوية الإستراتيجية في القارة الإفريقية، والذي يترجم إرادة الجزائر ونيامي وأبوجا في تعزيز الشراكة جنوب-جنوب، ودعم الأمن الطاقوي الإقليمي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

يذكر أن الجزائر احتضنت، أمس الأربعاء، أشغال الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، بمشاركة وزراء المحروقات والطاقة من الجزائر ونيجيريا والنيجر، في إطار مواصلة التنسيق والتشاور.