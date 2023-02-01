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رياضة

أنتشيلوتي مُستاء من تنظيم مونديال الأندية بِالمغرب

الشروق الرياضي
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أنتشيلوتي مُستاء من تنظيم مونديال الأندية بِالمغرب
ح.م
كارلو أنتشيلوتي

أبدى التقني الإيطالي كارلو أنتشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني استياءه من تنظيم “الفيفا” كأس العالم للأندية 2023 بِالمغرب.

ومعلوم أن “الميرينغي” سيُشارك في هذه المنافسة التي تنطلق سهرة الأربعاء.

وقال المدرب أنتشيلوتي: “لا يُمكن للاعبين الحصول على أيّام راحة. علينا أن نُفكّر في اللاعبين. علينا أن نتوقّف للحظة ونقول لِأنفسنا إنّه إذا لم يستفد اللاعبون من الرّاحة، فلن يكون هناك المزيد من الإبداع. إنّه موضوع خطير للغاية. يجب أن نفعل شيئا لِتغيير ذلك”.

وكان مدرب الريال يتحدّث عن “الفيفا” وإقامتها لِمونديال الأندية بِالمغرب، في مؤتمر صحفي نشّطه، الأربعاء.

وجاء تنظيم مونديال الأندية في توقيت سيّئ جدّا، حيث تزامن مع كأس العالم للمنتخبات والمباراة الإسبانية الممتازة و”اللّيغا” والكأس المحلّية، فضلا عن اقتراب موعد رابطة أبطال أوروبا والدور ثمن النهائي.

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