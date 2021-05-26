أنصار “الكناري” يطالبون خالدي بإعادة بعث مشروع ملعب تيزي وزو

توقفت الأشغال فيه يوم 5 ماي 2019

قالت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، إن عددا من أنصار النادي يعتزمون التنقل إلى مقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة بحر الأسبوع المقبل، من أجل إيصال رسالة إلى وزير القطاع سيد علي خالدي، مفادها الاستفسار عن توقف الأشغال بالملعب الجديد، ومن ثم مطالبته بإعادة بعثها من جديد في الفترة المقبلة، حتى يكون جاهزا بداية من الموسم الكروي الجديد للاستقبال فيه رسميا.

وقالت ذات المصادر لـ “الشروق”، إن أنصار النادي الذين قرروا التنقل إلى العاصمة كانوا قد خططوا لذلك انطلاقا من مشكل عدم توفر الفريق على ملعب لخوض نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي أمام كوتون سبور الكاميروني، في لقاء الإياب المقرر يوم 27 جوان، الأمر الذي دفع بالإدارة إلى التقدم بطلب رسمي إلى إدارة المركب الأولمبي لملعب 5 جويلية وكذا الاتحاد الجزائري للكرة استقبال ممثل الكرة الكاميرونية فيه.

ومعلوم أن ملعب تيزي وزو، الذي توقفت الأشغال فيه قبل سنة ونصف، يتواجد في حالة مزرية عقب فسخ العقد مع مجمع حداد شهر جانفي، علما أن مديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو كانت قد رصدت مبلغ 12 مليار دينار من أجل استكمال باقي أشغال إنجاز الملعب الذي يتسع لقرابة 50 ألف متفرج، الواقع بمنطقة بوخالفة على بعد حوالي 5 كيلومترات غربي عاصمة الولاية، حيث سيتكفل المجمع العمومي “كوسيدار”، المتخصص في مجال البناء والأشغال العمومية، بباقي الأشغال في مدة لن تتعدى 12 شهرا.

وكان وزير القطاع سيد علي خالدي، قد زار ملعب تيزي وزو في 20 جويلية من العام الماضي، أين تم اتخاذ قرار فسخ العقد مع مجمع حداد بعدما تم غلق الحساب العام، فضلا عن تكليف مديرية الشباب والرياضة بولاية تيزي وزو بالسهر، تحت سلطة والي الولاية، على تنفيذ هذه القرارات إعطاء الأولوية القصوى لهذا المشروع.

وفي سياق آخر، منحت إدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف موافقتها المباشرة لإدارة شبيبة لاستقبال مباراة إياب نصف نهائي كأس الإتحاد الإفريقي أمام نادي كوتون سبور الكاميروني يوم 26 جوان على ملعب 5 جويلية، حسبما أكده المدير العام للمركب محمد بختي في تصريحات صحفية الأربعاء.