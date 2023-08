أوامر بإخلاء مدينة كاملة في كندا.. حرائق الغابات تتسع

أمرت السلطات الكندية سكان مدينة يلونايف، إحدى أكبر المدن في أقصى شمال البلاد، بالمسارعة إلى إخلائها وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات قد تمتد إليها بحلول نهاية الأسبوع.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن وزير البيئة في المناطق الشمالية الغربية الكندية شاين تومسون قوله في مؤتمر صحافي “للأسف وضع حرائق الغابات لدينا اتخذ منعطفا آخر نحو الأسوأ، حيث اندلع حريق غرب يلونايف يمثل الآن تهديدا حقيقيا للمدينة”.

وأمر تومسون سكان المدينة بمغادرتها بحلول ظهر الجمعة، مشيرا إلى طريق سريع واحد فقط مفتوح باتجاه الجنوب، كما رتبت السلطات رحلات جوية تجارية وعسكرية لعملية الإجلاء.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على منصة “إكس” (تويتر سابقا) إن العاصمة أوتاوا “ستقدم المساعدة بأي طريقة ممكنة”.

To the people of the Northwest Territories: We’re here for you. We’ve mobilized @CanadianForces members, and we’ll continue to provide whatever resources are needed. I spoke about that with Premier @CCochrane_NWT today – and reaffirmed our commitment to assisting however we can.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 16, 2023