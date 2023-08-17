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أوامر بإخلاء مدينة كاملة في كندا.. حرائق الغابات تتسع

الشروق أونلاين
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أوامر بإخلاء مدينة كاملة في كندا.. حرائق الغابات تتسع

أمرت السلطات الكندية سكان مدينة يلونايف، إحدى أكبر المدن في أقصى شمال البلاد، بالمسارعة إلى إخلائها وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات قد تمتد إليها بحلول نهاية الأسبوع.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن وزير البيئة في المناطق الشمالية الغربية الكندية شاين تومسون قوله في مؤتمر صحافي “للأسف وضع حرائق الغابات لدينا اتخذ منعطفا آخر نحو الأسوأ، حيث اندلع حريق غرب يلونايف يمثل الآن تهديدا حقيقيا للمدينة”.

وأمر تومسون سكان المدينة بمغادرتها بحلول ظهر الجمعة، مشيرا إلى طريق سريع واحد فقط مفتوح باتجاه الجنوب، كما رتبت السلطات رحلات جوية تجارية وعسكرية لعملية الإجلاء.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على منصة “إكس” (تويتر سابقا) إن العاصمة أوتاوا “ستقدم المساعدة بأي طريقة ممكنة”.

وحتى وقت متأخر من الأربعاء، كانت حرائق الغابات على بعد 17 كيلومترا من يلونايف، إحدى أكبر المدن الشمالية الغربية.

وتشهد كندا حرائق غابات هائلة خلال فصل الصيف من هذا العام، وانتشرت النيران بسرعة في مختلف أنحاء البلد والتهمت مساحات كبيرة من الأراضي، ما أرغم عشرات الآلاف على الفرار من مساكنهم.

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