أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 780 ألف برميل يوميا

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مجددا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 إلى 780 ألف برميل يوميا، في ثالث مراجعة بالخفض على التوالي، رغم استمرار توقعاتها بتحسن أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة المتبقية من العام ورفع تقديراتها لنمو الطلب في 2027.

وأظهرت نسخة من التقرير الشهري للمنظمة أن أوبك خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 970 ألف برميل يوميا، مع استمرار تقييمها لتداعيات الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران وتأثيراتها على استهلاك الطاقة، معتبرة أن انعكاساتها ستكون أقل من تقديرات بعض الجهات الأخرى، على غرار وكالة الطاقة الدولية.

وأوضحت المنظمة أن الاقتصاد العالمي حافظ على قدر كبير من التماسك خلال النصف الأول من عام 2026، مشيرة إلى أن تراجع حدة التوترات الجيوسياسية المحتملة قد يوفر دعما للنمو العالمي خلال النصف الثاني من السنة، في حال شهدت أسواق الطاقة والتدفقات التجارية مزيدا من الاستقرار.

وفي المقابل، رفعت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 إلى 1.94 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 210 آلاف برميل يوميا مقارنة بتقديراتها السابقة.

وتأتي هذه التعديلات في ظل تأثيرات الحرب على إمدادات النفط، حيث أدى إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط عالميا، إلى تقليص إنتاج الخام في منطقة الشرق الأوسط بملايين البراميل يوميا، قبل أن يبدأ الإنتاج في التعافي عقب اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، غير أن تجدد الضربات العسكرية أعاد المخاوف بشأن استقرار الإمدادات.

وفي سياق متصل، اتفق تحالف “أوبك+” الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، على استئناف زيادة الإنتاج اعتبارا من أفريل، غير أن إغلاق مضيق هرمز حال دون بلوغ مستويات الإنتاج المتفق عليها ضمن الحصص المحددة.

وبحسب التقرير، نقلا عن مصادر ثانوية تعتمد عليها أوبك لمتابعة مستويات الإنتاج، بلغ متوسط إنتاج تحالف “أوبك+” من النفط الخام 36.28 مليون برميل يوميا خلال شهر جوان، بزيادة تقارب ثلاثة ملايين برميل يوميا مقارنة بشهر ماي، مع شروع الدول الخليجية في استئناف إنتاجها الذي توقف بسبب الحرب الإيرانية.