-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

أوبك+ تعقد اجتماعا هاما بمشاركة الوزير عرقاب

الشروق أونلاين
  • 183
  • 0
أوبك+ تعقد اجتماعا هاما بمشاركة الوزير عرقاب
ح. م
محمد عرقاب.

سيشارك وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، غدا الأحد 03 ماي، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع التنسيقي لمجموعة الدول السبع ضمن إطار أوبك+، وفقا لما أفادت به وزارة المحروقات.

وحسب ذات المصدر، الاجتماع الذي ستشارك فيه كل من الجزائر، المملكة العربية السعودية، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عُمان وروسيا، يأتي في إطار المتابعة المنتظمة لوضعية سوق النفط العالمية، وتعزيز التنسيق بين الدول السبع المشاركة في إعلان التعاون (أوبك+)، التي تنفذ تعديلات طوعية في مستويات إنتاجها.

وسيجري الوزراء وفقا لذات المصدر “تبادلا معمقا حول آفاق سوق النفط على المدى القصير، في ضوء تطور أساسيات العرض والطلب، إلى جانب مناقشة الوضع الحالي للسوق النفطية الدولية وآفاقها خلال الفترة المقبلة.”

ويندرج هذا الاجتماع في إطار جهود أوبك+، من أجل دعم استقرار السوق النفطية العالمية والحفاظ على توازنها.

مقالات ذات صلة
ركاش يبرز مناخ الاستثمار في الجزائر خلال مؤتمر “فيتا 2026”

ركاش يبرز مناخ الاستثمار في الجزائر خلال مؤتمر “فيتا 2026”

رفْع الطاقة الاستيعابية لميناء الجزائر بـ6000 حاوية

رفْع الطاقة الاستيعابية لميناء الجزائر بـ6000 حاوية

اتفاقية لتوفير 800 عربة لنقل الفوسفات عبر الخط المنجمي الشرقي

اتفاقية لتوفير 800 عربة لنقل الفوسفات عبر الخط المنجمي الشرقي

في طبعته الثامنة والعشرين.. تنظيم صالون “باتيماتيك 2026” بهذا التاريخ

في طبعته الثامنة والعشرين.. تنظيم صالون “باتيماتيك 2026” بهذا التاريخ

هذه العلامة التجارية تتحصل على جائزة أفضل زيت زيتون بكر عضوي في الجزائر

هذه العلامة التجارية تتحصل على جائزة أفضل زيت زيتون بكر عضوي في الجزائر

وزير الفلاحة: تجنيد إمكانيات غير مسبوقة لإنجاح موسم الحصاد والدرس 2026

وزير الفلاحة: تجنيد إمكانيات غير مسبوقة لإنجاح موسم الحصاد والدرس 2026

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد