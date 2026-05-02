أوبك+ تعقد اجتماعا هاما بمشاركة الوزير عرقاب

سيشارك وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، غدا الأحد 03 ماي، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع التنسيقي لمجموعة الدول السبع ضمن إطار أوبك+، وفقا لما أفادت به وزارة المحروقات.

وحسب ذات المصدر، الاجتماع الذي ستشارك فيه كل من الجزائر، المملكة العربية السعودية، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عُمان وروسيا، يأتي في إطار المتابعة المنتظمة لوضعية سوق النفط العالمية، وتعزيز التنسيق بين الدول السبع المشاركة في إعلان التعاون (أوبك+)، التي تنفذ تعديلات طوعية في مستويات إنتاجها.

وسيجري الوزراء وفقا لذات المصدر “تبادلا معمقا حول آفاق سوق النفط على المدى القصير، في ضوء تطور أساسيات العرض والطلب، إلى جانب مناقشة الوضع الحالي للسوق النفطية الدولية وآفاقها خلال الفترة المقبلة.”

ويندرج هذا الاجتماع في إطار جهود أوبك+، من أجل دعم استقرار السوق النفطية العالمية والحفاظ على توازنها.