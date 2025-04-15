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الجزائر

أوريدو تُطلق الطبعة الثامنة عشر لمسابقة “نجمة الإعلام”

محمد فاسي
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أوريدو تُطلق الطبعة الثامنة عشر لمسابقة “نجمة الإعلام”
ooredoo
الطبعة الثامنة عشر لمسابقة "نجمة الإعلام"

أعلنت مؤسسة أوريدو، الثلاثاء، عن إطلاق الطبعة الثامنة عشر من مسابقتها الصحفية السنوية “نجمة الإعلام”، والتي تُعد واحدة من أبرز المبادرات الموجهة لتكريم الإعلاميين في الجزائر، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 إلى غاية الاثنين 30 جوان 2025.

وحسب بيان للمؤسسة، تستهدف المسابقة، التي أصبحت تقليداً إعلامياً سنوياً، مختلف فئات الصحافة الوطنية، حيث تشمل مجالات الصحافة المكتوبة، الإعلام الإلكتروني، البرامج الإذاعية، وكذا البرامج التلفزيونية.

ودعت أوريدو كافة الصحفيين والإعلاميين الراغبين في المشاركة إلى إيداع ملفات ترشحهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، على الرابط التالي: https://ore.do/media-star-participation.

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