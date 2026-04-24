“أوكلا” تكشف تفاصيل أحسن شبكة جيل خامس في الجزائر

عقب اختبارات ميدانية دقيقة أجرتها المنصة العالمية مطلع العام:

تفوّق على طول الخط لـ”جازي” في مؤشرات “داتا”

“موبيليس” رائدة في البيانات الخفيفة “لايت”

“أوريدو” الأكثر حضورا من حيث التغطية

خدمة الجيل الخامس ترفع سرعة التحميل من 23.6 إلى 4087 ميغا بيت/ ثانية

تكشف دراسة حديثة لمنصة “أوكلا” (Ookla) العالمية المتخصصة في قياس أداء شبكات الهاتف المحمول والإنترنت، عن أداء شبكة الجيل الخامس “5 جي” للهاتف النقال التي أطلقها المتعاملون الثلاثة “جازي” و”موبيليس” و”أوريدو” في الجزائر نهاية العام المنقضي، وذلك عقب اختبارات ميدانية دقيقة شملت عدة مناطق بالعاصمة الجزائر خلال مطلع سنة 2026، مشيرة إلى أن سرعة التحميل المتوسطة وطنيا ارتفعت من 23.6 ميغابت في الثانية خلال جانفي 2025 إلى 40.87 ميغابت في ديسمبر من نفس السنة.

وجاء الكشف عن تفاصيل أداء شبكة الجيل الخامس في الجزائر من خلال دراسة ميدانية لمنصة “أوكلا”، جرى إعدادها في سياق إطلاق خدمات الـ”5 جي”، حيث ركزت على قياس مدى تطور موثوقية الشبكات بعد دخول هذه التقنية الخدمة، حيث تشير الوثيقة إلى أنه تم إنجاز الاختبارات الميدانية بين شهري جانفي وفيفري 2026، على مستوى العاصمة الجزائر، حصريا في الفضاءات الخارجية وضمن مناطق تعرف كثافة عالية في استخدام الشبكة.

كما اعتمدت الدراسة التي نشرت في 22 أفريل 2026، على قياس أداء أحدث هواتف “سامسونغ” الذكية من الفئة العليا (الفاخرة)، وفق منهجية تقنية صارمة وضعتها منصة RootMetrics، بهدف محاكاة الاستخدام الفعلي اليومي للشبكة، حيث شملت العملية الميدانية قطع أكثر من 650 كيلومترا داخل العاصمة، مع جمع نحو 6000 عينة اختبار، في إطار سعي الدراسة إلى تقديم صورة دقيقة وواقعية عن أداء شبكات الهاتف المحمول في الجزائر.

وتؤكد الوثيقة التي اطلعت عليها “الشروق”، أن هذه الاختبارات أجريت وفق منهجية ميدانية صارمة، اعتمدت على محاكاة واقعية لاستخدام الشبكات، حيث تم قطع أكثر من 650 كيلومترا داخل الجزائر العاصمة، مع جمع قرابة 6000 عينة اختبار، وذلك حصريا في بيئات خارجية وضمن مناطق تعرف كثافة مرتفعة في استعمال البيانات.

وأوضحت الدراسة أن الهدف من هذه المنهجية يتمثل في قياس الأداء الحقيقي لشبكات الهاتف المحمول في ظروف الاستعمال اليومي، بعيدا عن الاختبارات النظرية، من خلال تتبع نجاح تنفيذ المهام الرقمية، سواء المتعلقة بالتحميل أو الرفع أو التصفح، إضافة إلى تقييم جودة الاتصال واستقرار الشبكة.

وتشير البيانات الواردة في الوثيقة إلى أن المتعامل “جازي” تصدّر أغلب مؤشرات البيانات، من خلال تسجيل أعلى نسب نجاح في الوصول إلى الشبكة سواء في عمليات التنزيل (Download) أي من الشبكة إلى الجهاز، أو الرفع أي من الجهاز إلى الشبكة (Upload)، إضافة إلى نجاح مهام الـ(Upload) من دون انقطاع، في وقت جاءت فيه النتائج متقاربة جدا بين المتعاملين الثلاثة في عدد من المؤشرات التقنية الأخرى المرتبطة بجودة الأداء واستقرار الخدمة.

وتضيف المعطيات ذاتها أن “موبيليس” سجل أداء قويا في بعض مؤشرات الاعتمادية، خاصة في نجاح تنفيذ المهام البسيطة المرتبطة بالبيانات الخفيفة، مقابل تسجيل “أوريدو” نتائج أفضل في نجاح مهام التحميل، ما يعكس تقاربا في مستوى الأداء العام بين المتعاملين الثلاثة في هذا الجانب.

وتبرز الوثيقة أن جازي سجل أفضل أداء في ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية، من خلال تسجيل أسرع زمن لإجراء الاتصال، إلى جانب تسجيل أقل نسبة في انقطاع المكالمات بلغت 0.29 بالمائة، في حين سجلت “موبيليس” أدنى نسبة في المكالمات المحجوبة بـ0.58 بالمائة، غير أنها سجلت في المقابل أطول زمن لإجراء المكالمات بمتوسط بلغ 7.6 ثوان.

وتوضح البيانات أن “أوريدو” سجل حضورا قويا في مرحلة الانتشار الأولي لشبكة الجيل الخامس، حيث أظهرت الاختبارات أن 76 بالمائة من العينات كانت متصلة فعليا بشبكة G5 على النطاق الترددي 3.5 جيغاهرتز(n78)، في مؤشر على توسع في التغطية داخل العاصمة مقارنة ببقية المتعاملين.

وتشير الدراسة إلى أن “جازي” بدوره سجل نسبة تفوق 30 بالمائة من العينات على شبكة الجيل الخامس، مع اعتماد واضح على تجميع الترددات بين G5 وG4، حيث تمثل الشبكة المجمعة نسبة 77 بالمائة من الاستخدام، في وقت واصل فيه “موبيليس” الاعتماد أساسا على شبكة “LTE” في انتظار إطلاق خدمات الجيل الخامس.

وتضيف الوثيقة أن إطلاق الجيل الخامس في الجزائر خلال نهاية سنة 2025 كان له تأثير مباشر على تحسين أداء الشبكات، حيث ارتفعت سرعة التحميل المتوسطة وطنيا من 23.6 ميغابت في الثانية خلال جانفي 2025 إلى 40.87 ميغابت في ديسمبر من نفس السنة.

وأشارت المعطيات إلى تسجيل أعلى سرعات في المدن التي تم فيها تفعيل الجيل الخامس، وعلى رأسها الجزائر العاصمة بـ102.56 ميغابت، ثم سطيف بـ76.94 ميغابت، وقسنطينة بـ64.47 ميغابت، ووهران بـ55.69 ميغابت.

وتوضح الوثيقة أن سوق الهاتف النقال في الجزائر يبقى قائما على منافسة ثلاثية بين المتعاملين، حيث تستحوذ “موبيليس” على 42.4 بالمائة من السوق، تليها “جازي” بـ31.6 بالمائة، ثم “أوريدو” بـ25.9 بالمائة، في سوق يغلب عليه طابع الدفع المسبق بنسبة 95.6 بالمائة، مع هيمنة واضحة لتقنية الجيل الرابع بنسبة 88.8 بالمائة.

وتختم الدراسة بالإشارة إلى أن دخول الجزائر مرحلة الجيل الخامس فتح مرحلة جديدة من التنافس بين المتعاملين الثلاثة، في سياق يتجه نحو تعزيز التغطية وتحسين جودة الخدمة، مع استمرار استثمارات التوسعة في الشبكات وتطوير البنية التحتية الرقمية خلال السنوات المقبلة.