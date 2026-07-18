أولمبيك ليل يتحرك لتحصين عقد نبيل بن طالب

وسط تفاؤل بإتمام الصفقة قريباً

أبدى رئيس نادي أولمبيك ليل الفرنسي، أوليفيي ليتانغ، تفاؤلاً كبيراً بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق رسمي يقضي بتجديد عقد النجم الدولي الجزائري نبيل بن طالب، المتواجد حالياً في وضعية لاعب حر من أي التزام منذ انقضاء عقده مع نادي الشمال الفرنسي في شهر يونيو الماضي. وجاءت هذه التصريحات الرسمية لتؤكد رغبة النادي الصارمة في الحفاظ على ركائزه الأساسية وضمان استقرار التشكيلة، خاصة مع التغييرات الفنية الجديدة التي تشهدها أروقة الفريق الفرنسي.

وأوضح المسؤول الأول في النادي، خلال ندوة صحفية عُقدت لتقديم المدير الفني الجديد للفريق، الإيطالي دافيد أنشيلوتي، أن قنوات التواصل والمفاوضات مع متوسط الميدان الجزائري لا تزال مستمرة بشكل إيجابي، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيعلن عنه في القريب العاجل. وأكد ليتانغ أمام وسائل الإعلام على الخصوصية التي تطبع علاقة النادي باللاعب قائلاً: “تربطنا باللاعب نبيل علاقة خاصة جداً، فهو ابن مدينة ليل، ولاعب ممتاز يمتلك مؤهلات عالية. المحادثات بيننا متواصلة ولم تنقطع، ونظراً إلى المرحلة الصعبة والمتاعب الصحية الشخصية التي مر بها سابقاً، فمن الطبيعي جداً أن يأخذ كامل وقته للتفكير بعمق ودراسة خطوته المقبلة، ونحن واثقون من الحصول على رده النهائي قريباً جداً”.

ويأتي هذا التحرك الإداري الحثيث في وقت يدرس فيه بن طالب، البالغ من العمر 31 سنة، خطوته القادمة بعناية فائقة، مستنداً إلى استعادته التدريجية لمستواه الفني والبدني العالي بعد فترة صعبة ميزتها المشاكل الصحية. وفي سياق ذي صلة بمستقبل المحترفين الجزائريين في صفوف النادي، ترسخت مغادرة المدافع المحنك عيسى ماندي لصفوف أولمبيك ليل عقب نهاية تعاقده، حيث فضّل العودة إلى أجواء الدوري الإسباني من بوابة نادي ليفانتي بموجب عقد يمتد لموسمين. يُذكر، أن بن طالب وماندي خاضا معاً مغامرة كروية مميزة رفقة المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس العالم 2026، حيث أسهما بفعالية في قيادة “الخضر” لبلوغ الدور ثمن النهائي (الدور السادس عشر)، وهو الإنجاز التاريخي الذي ساهم بشكل مباشر في رفع الأسهم التنافسية للاعبين في سوق الانتقالات الدولية.