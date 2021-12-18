أولى صادرات كوندور قريبا نحو ساحل العاج 

تسوية التفاصيل النهائية الأسبوع المقبل

تعتزم الشركة الجزائرية كوندور إلكترونيك المتخصصة في الصناعات الالكترونية والكهرو-منزلية قريبا تصدير منتجاتها بشكل “منتظم” نحو كوت ديفوار، حسب ما أكده مسؤول بالشركة.

وتأتي هذه الصادرات عقب التوقيع شهر جوان الماضي على عقد توزيع بين مجمع كوندور وشريك من كوت ديفوار.

وينص العقد على تصدير مراجع العلامة الجزائرية ليس فقط إلى كوت ديفوار ولكن أيضًا نحو البلدان المجاورة لها مثل غانا ومالي، حسب ما أكده مساعد المدير العام لشركة كوندور إلكترونيك محمد صلاح دعاس على هامش مشاركة هذه الشركة في النسخة التاسعة والعشرين لمعرض الإنتاج الجزائري.

في هذا الصدد، أعلن المتحدث أن “الشريك الإيفواري سيتنقل إلى الجزائر الأسبوع المقبل لتسوية التفاصيل النهائية، تحسبا لأول عملية تصدير للمنتجات”.

كما قال دعاس أن شركة كوندور إلكترونيك حققت رقم أعمال متراكم عند التصدير بقيمة 80 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن منتجات العلامة موجودة بالفعل في تونس وليبيا وموريتانيا والسنغال والبنين والكونغو.

وحتى يكون أكثر تنافسية في الأسواق الأفريقية التي يستهدفها “بالدرجة الأولى”، استثمر مجمع كوندور في وحدة إنتاج لوحات التلفزيون من أجل رفع معدل تكامل هذه الأجهزة التلفزيونية وخفض أسعارها.

في نفس السياق، أوضح المتحدث أن هذا الاستثمار بسعة يومية تتنوع، حسب حجم الشاشة بين 1000 و1800 وحدة، سيسمح لشركة كوندور بزيادة نسبة الإدماج إلى 62 بالمائة بعد أن كان يقدر بـ22 بالمائة سابقًا، مما سيؤثر على سعر أجهزة التلفزيون الذي سينخفض بنسبة 15 بالمائة بفضل هذا الإدماج”.

وحسب نفس المسؤول، فإن أجهزة التلفزيون ليست المنتج الوحيد للعلامة الجزائرية التي تستفيد من نسبة ادماج “هامة” بما ان جهاز التدفئة “مندمج بنسبة 100 بالمائة إضافة إلى موقد الطبخ” في الوقت الذي تمثل فيه الغسالة نسبة إدماج “تتجاوز 60 بالمائة”.