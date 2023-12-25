أول خطاب للأمة أمام البرلمان منذ خطاب الراحل بومدين عام 77
ختمت مساء الإثنين الدورة غير العادية للبرلمان المجتمع بغرفتيه في قصر الأمم، بعد أن ألقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خطابه للأمة.
واستعرض الرئيس تبون في خطابه الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربعة الماضية من عهدته الرئاسية.
وسيبث الخطاب الكامل لرئيس الجمهورية إلى الأمة أمام غرفتي البرلمان، على قنوات التلفزيون العمومي، في حدود الساعة 20:30.
واستقبل الرئيس تبون لدى وصوله إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر، من قبل رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية في وقت سابق، إن الرئيس تبون “قرر التأسيس لخطاب سنوي موجّه للأمة، أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين”.
وأوضحت الوكالة في مقال أن رئيس الجمهورية “سيمتثل لهذا النشاط الدستوري بداية من نهاية السنة الجارية”.
وتابعت وكالة الأنباء أن الخطاب “سيشكّل فرصة للرئيس لمخاطبة ممثلي الشعب، من أجل تقييم إنجازات السنة الجارية”.
وينصّ الدستور الجزائري في مادته الـ84، على أن رئيس الجمهوريّة ” هو حامي الدستور، ويجسّد وحدة الأمّة الدّولةَ داخل البلاد وخارجها. وله أن يخاطب الأمّة مباشرة”.
أهمّ ما جاء في خطاب الرئيس تبون للأمة:
- نؤسس اليوم سُنة حميدة يوجه فيها المسؤول الأول في البلاد خطابا عبر البرلمان،
- لم يتوجه أي رئيس للجمهورية بخطاب أمام البرلمان منذ خطاب الزعيم الراحل هواري بومدين عام 1977،
- هذا الخطاب يأتي على غرار عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان الذي التزمنا به ونفذناه طبقا لدستور الجزائر الجديدة،
- لقد قطعت على نفسي منذ أن حملني الشعب مسؤولية قيادة البلاد أن أتخذ من الحوار البناء نهجا للعمل ومن المصارحة ثقافة لتسيير الشأن العام،
- لم يكن بوسعي أن أتخلف عن نداء الملايين من أبناء شعبنا الذين طالبوا بإنقاذ البلاد،
- انسداد الأفق السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عشية فيفري 2019 كاد يعصف بمقومات أمتنا،
- لقد عاهدت الشعب الجزائري الذي قلدني ثقته الغالية أن أعمل دون هوادة من أجل التأسيس لجمهورية جديدة،
- كان من التزاماتي أن أضع الثقة في الشباب لخلق جيل جديد من المقاولين،
- جعلت من تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة نبراسا لكل الجهود المبذولة،
- عملنا على إطلاق عدد من المشاريع الهيكلية خصوصا في قطاع المناجم لتحريك عجلة التنمية،
- أسديت تعليمات لكل المسؤولين في قطاع المناجم لتجنب تصدير المواد على حالتها الأصلية وتصديرها بعد التحويل،
- في السداسي الأول من 2024 نكون قد انتهينا من مشروع رقمنة كل القطاعات الحكومية،
- عندما يعمل منجم غارا جبيلات بكامل قدراته سنكون أول بلد مصدّر للفوسفات،
- بلدنا يتعافى اقتصاديًا واحتياطي الصرفي يفوق اليوم 70 مليار دولار وهو ضعف ما وجدناه تقريبا،
- مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية تضع الجزائر بين دول المناعة ضد مشاكل التغذية والمديونية،
- تُصنّع الجزائر اليوم 70 بالمائة من حاجياتها من الأدوية.