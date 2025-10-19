أول مركز ثقافي جزائري في إيطاليا

سيدشن بمدينة تشيتا دي كاستيلو في 25 أكتوبر الجاري

في خطوة رمزية وتاريخية، تطلق الجالية الجزائرية بحر الأسبوع المقبل، أول مركز ثقافي جزائري في ايطاليا وتحديدا بمدينة “تشيتا دي كاستيلو” قرب بيروجيا بإقليم أومبريا وسط البلاد، ليكون فضاء للتلاقي والتعريف بالهوية الوطنية وتعليم اللغة وترسيخ روح الانتماء لدى أبناء الجيل الجديد من الجزائريين المولودين في هذا البلد الأوروبي.

ووفق ما علمته “الشروق” من أصحاب المبادرة، فإن المركز الثقافي الجزائري الأول من نوعه في ايطاليا سيرأسه الناشط في صفوف الجالية، جمال علاڨ، مشيرين إلى أن هذه المبادرة تأتي استجابة لحاجة الجالية إلى فضاء ثقافي يجمع الجزائريين حول قيمهم وتاريخهم.

وسيتم تدشين المركز في 25 أكتوبر الجاري من خلال حدث يحضره ممثلون عن سفارة الجزائر بروما، إضافة إلى مشاركة من السلطات المحلية للمدينة الايطالية، يتقدمهم عمدة تشيتا دي كاستيلو لوكا سيكوندي، في احتفالية تعكس عمق الروابط الثقافية والإنسانية بين الجزائر وإيطاليا.

وحسب أصحاب المبادرة، فإن هذا الفضاء الجديد سيفتح أبوابه أمام تنظيم أنشطة متعددة تشمل تعليم اللغات، ودورات في اللغة العربية والقرآن الكريم لفائدة الشباب الجزائري المولود في إيطاليا، إلى جانب لقاءات مخصصة للتعريف بتاريخ الجزائر وثورتها المجيدة ضد الاستعمار الفرنسي.

كما يهدف المركز، حسب أصحابها، إلى الترويج للسياحة الجزائرية من خلال معارض للحرف التقليدية والأزياء الوطنية، مع إبراز تنوع التراث الجزائري وغناه.

وما يميز هذا المركز أيضا، هو قربه من مدينة بيروجيا، التي تعد ملتقى للطلبة الجزائريين بالنظر إلى أنها تحتضن أكبر جامعة مخصصة للأجانب في ايطاليا، ويرتادها عديد الطلبة الجزائريين في كل سنة.