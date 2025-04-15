إبراهيم مازا ضمن أغلى نجوم وسط الميدان تحت 20 عاماً

بحسب دراسة علمية للمعهد الدولي للدراسات الرياضية

نشر المعهد الدولي للدراسات الرياضية (CIES) تقريراً كشف فيه القيم التسويقية التقديرية لنجوم كُرة القدم، من بينهم الدولي الجزائري إبراهيم مازا لاعب هيرتا برلين الألماني، الذي سطع نجمه هذا الموسم كأحد نجوم المستقبل.

واعتمدت الدراسة، التي نشر نتائجها موقع “وين وين”، على الكثير من العوامل؛ أبرزها السن والأداء الحالي، وتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الترتيب بقيمة تسويقية وصلت إلى 221 مليون يورو، أي أزيد بـ 20 مليون يورو عن القيمة التسويقية الراهنة للاعب بحسب موقع “ترانسفير ماركت” المختص.

وتفوق هالاند على الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، الذي قُدّرت قيمته التسويقية المتوقعة بـ 211 مليون يورو، فيما حل الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة ثالثاً بقيمة تسويقية حُدّدت بـ 161 مليون يورو.

ونشر المعهد الدولي تقييماً خاصاً بلاعبي الوسط تحت 20 عاماً، وفيه حلَّ الدولي الجزائري الموهوب، إبراهيم مازا، الناشط في نادي هيرتا برلين الألماني في المرتبة الثامنة، بقيمة انتقال متوقعة قُدّرت بـ 15.6 مليون يورو، أي أزيد بـ 3.6 ملايين يورو عن تلك المُحددة من طرف “ترانسفير ماركت” المختص في تحديد قيم اللاعبين وتحديثها في كل فترة.

وبجانب تسجيله خمسة أهداف وتقديمه ثلاث تمريرات حاسمة في دوري الدرجة الألمانية الثانية هذا الموسم، أكد مازا أنه ركيزة فوق العادة بظهوره أساسياً رفقة فريقه في 29 مباراة من أصل 29 ممكنة هذا الموسم، وبمعدل مشاركة وصل إلى 81 دقيقة في المباراة الواحدة، ما أكد لجميع الفرق المهتمة أن الأمر يتعلق بواحد من اللاعبين الذين يضمنون استمراراً واستقراراً كبيراً في الأداء.

وبعد مستوياته الكبيرة هذا الموسم، أصبح مازا هدفاً للكثير من الأندية الألمانية والأوروبية الكبيرة، وعلى رأسها نادي شتوتغارت الذي اجتمع مؤخراً مع مدربه سيباستيان هونيس من أجل دراسة فكرة التعاقد مع اللاعب الجزائري وتقديم عرض رسمي إلى نادي العاصمة الألمانية، تفادياً لخطفه من طرف الفرق الأخرى المهتمة به، سواء كانت ألمانيةً أم غيرها.

وكان فلوريان بليتنبيرغ، الإعلامي الشهير في شبكة “سكاي سبورتس” قد أكد امتلاك الجزائري شرطاً جزائياً مرناً على حد وصفه، والمُقدَّر بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليون يورو، وهي قيمة مطابقة لتلك التي حددها المرصد الدولي للدراسات الرياضية في تقريره، ما يُشير إلى إمكانية حسم صفقة هذا اللاعب، في حدود هذا السعر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.