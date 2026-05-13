الشروق أونلاين
إثر سكتة قلبية.. وفاة الممثل المسرحي والتلفزيوني كمال زرارة
الفنان المسرحي والتلفزيوني كمال زرارة

توفي اليوم الأربعاء الفنان المسرحي والتلفزيوني كمال زرارة إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز 59 عاماً، حسب ما أفاد به المدير الفني للمسرح الجهوي لباتنة، سليم فروج.

ويُعد الراحل من أبرز الوجوه الفنية التي نشطت في الساحة المسرحية والدرامية الجزائرية لأكثر من 35 سنة، حيث شارك في العديد من الأعمال التي أنتجها المسرح الجهوي لباتنة، الذي كان يعمل فيه ممثلاً محترفاً، إضافة إلى مشاركاته مع عدد من المسارح الجهوية والمسرح الوطني الجزائري.

وبدأ كمال زرارة مسيرته المسرحية سنة 1985، وشارك في عدة أعمال من بينها عالم البعوش، باديس والنية، الديبلوماسي، كوشمار، ليلة الكوابيس، الشهداء يعودون هذا الأسبوع والإمبراطور.

كما برز الراحل منذ بداية تسعينيات القرن الماضي في الأعمال التلفزيونية التي جمعت بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، من خلال مشاركته في عدد من المسلسلات والأعمال الفكاهية، أبرزها الإختيار، جحا، بين يوم وليلة، بيناتنا، جمعي فاميلي، بساتين البرتقال، طيموشة، دقيوس ومقيوس والرباعة.

ومن المنتظر أن يوارى جثمان الفقيد الثرى بمسقط رأسه في ولاية باتنة، وفق المصدر ذاته.

