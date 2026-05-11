إجراء 24 عملية زرع ناجحة لمرضى من 9 ولايات ودولتين شقيقتين بباتنة

من بين 800 عملية زراعة كلى منذ 2014

سجّل الفريق الطبي لزراعة الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي بباتنة إنجازًا لافتًا، يعكس تطور الكفاءات الطبية الجزائرية في مجال الجراحة الدقيقة وزراعة الأعضاء، حيث تمكّن، تحت إشراف البروفيسور وغلانت حسام الدين، من إجراء 24 عملية زرع كلية ناجحة إلى غاية 30 أفريل من السنة الجارية.

وأوضحت خلية الإعلام التابعة للمستشفى، في صفحتها على “فيسبوك”، أن المستفيدين من هذه العمليات مرضى ينحدرون من تسع ولايات عبر الوطن، إضافة إلى حالتين من خارج الجزائر، تعودان لكل من سوريا وموريتانيا، في دلالة واضحة على البعد الإنساني والتعاون الطبي العابر للحدود الذي يميز هذا التخصص.

وتُظهر الأرقام المسجلة خلال سنة 2025 ديناميكية متواصلة، إذ تم إجراء 58 عملية زرع كلية ناجحة، بفضل جهود فريق طبي وجراحي وشبه طبي متكامل، مدعوم بإمكانيات مادية وبشرية تسهر إدارة المؤسسة على توفيرها باستمرار. كما يبرز دور مصلحة أمراض الكلى في تحضير المرضى ومتابعتهم بعد العمليات، تحت إشراف البروفيسور سمية ميسوم، رئيسة المصلحة.

ومنذ سنة 2014، تجاوز العدد الإجمالي لعمليات زرع الكلى 800 عملية، منها 709 عمليات أُنجزت داخل المركز الاستشفائي الجامعي بباتنة، فيما أُجريت العمليات الأخرى من قبل نفس الفريق في مستشفيات وطنية وخارجية، خاصة في موريتانيا، في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون الطبي.

وتتواصل هذه العمليات النوعية على مدار السنة، وفق برمجة شهرية دقيقة تشمل قائمة المرضى المؤهلين للزرع، إلى جانب قائمة احتياطية لضمان الجاهزية والاستجابة السريعة.

للإشارة، فإن مدينة باتنة أصبحت مرجعا في زراعة الأعضاء، خاصة بعد أن تراجعت عنابة وتوقفت عمليات الزرع نهائيا في قسنطينة، بالرغم من امتلاكها عيادة كبرى عمومية لأمراض الكلى في حي دقسي عبد السلام.