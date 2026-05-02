إجلاء جوي لمصاب من باتنة نحو مستشفى زرالدة

أجرت مصالح الحماية المدنية عملية إجلاء جوي لنقل رجل يعاني من حروق بليغة، إثر انفجار داخل منزل من ولاية باتنة نحو مستشفى زرالدة.

وأكدت مصالح الحماية المدنية أن مروحية الوحدة الجوية للحماية المدنية تدخلت، هذا اليوم، من أجل نقل رجل يبلغ من العمر 52 سنة، من ولاية باتنة يعاني من حروق بليغة، إثر انفجار داخل منزل بتاريخ 28 أفريل الماضي، وذلك في إطار عملية إجلاء استعجالية نحو مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة.

العملية تمت تحت إشراف الطاقم الطبي المرافق، إلى غاية وصوله الآمن إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة.