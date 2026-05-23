إحدى أضخم ناقلات المواشي في العالم تقترب من ميناء جن جن

محمّلة بشحنة غير مسبوقة تُقدَّر بـ 82.500 رأس من الأغنام

تستعد الباخرة العملاقة “MAWASHI EXPRESS” للرسو غدًا الأحد بميناء جن جن بولاية جيجل، محمّلة بشحنة غير مسبوقة تُقدَّر بـ 82.500 رأس من الأغنام، تُعدّ الأكبر من نوعها التي تدخل البلاد، وذلك في إطار تزويد السوق الوطنية بأضاحي العيد وضبط الأسعار عبر المنصة الرقمية الرسمية “أضاحي”.

وتندرج هذه العملية ضمن جهود وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لتأمين تموين السوق الوطنية بالمواشي المستوردة، حيث يتم تتبع العملية بشكل آني عبر المنصة الرقمية “أضاحي” المخصصة لحجز وبيع المواشي ومراقبة سير التوزيع.

وتحمل السفينة، التي تبحر تحت علم بنما، شحنة قادمة من ميناء كونستانتسا الروماني، في إطار عملية استيراد استثنائية تستهدف دعم السوق الوطنية بمناسبة عيد الأضحى، وتخفيف الضغط على الأسعار من خلال توفير كميات كبيرة من الأضاحي.

وتُعد “MAWASHI EXPRESS” واحدة من أكبر سفن نقل المواشي في العالم، وهي مسجلة تحت رقم التعريف الدولي IMO 7326893، وتتميز بأبعاد ضخمة تبلغ 195.31 مترًا طولًا و33.74 مترًا عرضًا، وقد صُنعت سنة 1973، ما يجعلها من أقدم وأضخم السفن العاملة في هذا المجال.

ومن المتوقع أن ترسو السفينة بميناء جن جن، أحد الموانئ الاستراتيجية لاستقبال هذا النوع من الشحنات، مساء غد الأحد، في واحدة من أكبر عمليات استيراد المواشي التي تشهدها الجزائر خلال السنوات الأخيرة.

وتتم متابعة مسار السفينة في عرض البحر الأبيض المتوسط عبر أنظمة التتبع البحرية، بما في ذلك MarineTrafficوVesselfinder، في إطار مراقبة دقيقة لرحلة الشحنة منذ انطلاقها من رومانيا وصولًا إلى السواحل الجزائرية.