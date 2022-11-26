إحصاء أزيد من 12 ألف قضية اعتداء ضد المرأة

بحسب حصيلتي الأمن والدرك الوطنيين منذ مطلع السنة

كشفت حصيلتا المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الوطني، خلال اليوم الدراسي الذي نظم بمدرسة الشرطة، طيبي محمد بسيدي بلعباس، حول العنف ضد الفئات الهشة، عن إحصاء أزيد من 12 ألف قضية متعلقة بالعنف ضد المرأة بمختلف أشكاله منذ مطلع السنة الجارية، نسبة كبيرة منها سجلت في الوسط الأسري.

أحصت المديرية العامة للأمن الوطني، 4616 قضية متعلقة بالعنف ضد المرأة، منها 3404 قضية متعلقة بالعنف الجسدي و1036 قضية متعلقة بسوء المعاملة، بينما كشفت الإحصائيات عن تورط الأزواج في ارتكاب 1404 قضية في حين بلغ عدد الإخوة المعتدين 261 شخص والأبناء 211 ابن، و41 أبًا تورطوا في ممارسة العنف ضد بناتهم.

بالموازاة كشفت حصيلة القيادة العامة للدرك الوطني عن تسجيل 7323 قضية عنف ضد 7941 امرأة على المستوى الوطني، منها 1912 قضية سجلت في الوسط الأسري من طرف الأصول والأزواج ضد 1985 امرأة، كما تم تسجيل خلال الفترة الممتدة من مطلع السنة الجارية إلى غاية اليوم، 1751 قضية متعلقة بالاعتداءات و التهديدات منها 568 قضية متعلقة بالاعتداء الخطير، و13 قضية قتل عمدي، والقتل غير العمدي فقد تم تسجيل قضية واحدة، وبخصوص قضايا السرقة باستعمال العنف أو التهديد به فبلغت القضايا المسجلة 20 قضية، فيما تم إحصاء 16 قضية متعلقة بالعنف الجنسي.