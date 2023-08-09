إدارة “السياسي” تنتظر من “الفيفا” الإشارة لتأهيل الجدد بعد تسوية اليعقوبي

وفد النجم الساحلي يحل بقسنطينة رسميا يوم 16 أوت

قالت مصادر مقربة من بيت شباب قسنطينة، إن إدارة النادي تنتظر في الساعات القليلة المقبلة قرارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم برفع عقوبة المنع من الانتداب عن الفريق في “الميركاتو” الصيفي الحالي، وذلك بعد تسوية قضية المدرب التونسي قيس اليعقوبي، بعدما أكد الأخير حصوله على مستحقاته العالقة منذ سنة كاملة، بعدما عيّن التقني التونسي مدربا للفريق، قبل أن يقال بعد مرور 24 ساعة عن تعيينه، الأمر الذي جعل اليعقوبي يشتكي الفريق لدى “الفيفا” للحصول على مستحقاته المالية العالقة، علما أن هيئة السويسري إنفانتينو كانت قد حكمت لصالح اليعقوبي بضرورة حصوله على 7 ملايير سنتيم ومساعده كريم بوعيشة من النادي القسنطيني.

وأضافت ذات المصادر لـ “الشروق”، أن إدارة النادي القسنطيني، تحصّلت على موافقة المدرب اليعقوبي لإرسال وثيقة تؤكد حصوله على أمواله في الآجال القانونية، وذلك عقب التواصل مع محاميه الذي أكد لنظيره من النادي القسنطيني حدوث خطأ عند إرسال الأموال للمدرب اليعقوبي عقب تحويلها له بالدولار في وقت يمتلك المدرب حسابا بالأورو.

يحدث هذا، في الوقت الذي قررت فيه إدارة الفريق تأجيل تقديم المستقدمين الجدد إلى ما بعد خوض مواجهة الذهاب في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي في الدور التمهيدي الأول من المسابقة يوم 18 من الشهر الحالي، على ملعب الشهيد “محمد حملاوي”، وذلك بهدف عدم التأثير على العناصر القديمة التي سيكون على عاتقها وإلى حد كتابة هذه الأسطر ضرورة الدفاع عن كامل حظوظ الفريق في المسابقة القارية، بالنظر إلى عدم تأهيل الوافدين الجدد.

وفي سياق آخر، قررت إدارة النجم الساحلي التونسي برمجة رحلة الفريق إلى قسنطينة يوم 16 من الشهر الجاري، عبر رحلة خاصة تعود بعدها بعثة الفريق إلى سوسة مباشرة عقب خوض المباراة التي ستجري يوم 18 من الشهر ذاته، علما أن إدارة النادي التونسي كانت قد خصّصت 30 مكانا للأنصار الذين يرغبون في مرافقة نادي جوهرة الساحل إلى قسنطينة، بتذكرة الرحلة التي قدرت بـ 800 دينار تونسي أي ما يعادل 35000 دينار جزائري.