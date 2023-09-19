إذا كنت معلما.. تعرّف على 11 نصيحة فعّالة لإدارة الفصل الدراسي

يواجه المعلمون، خاصة الجُدّد، تحديات في الفصول الدراسية، ما يجعلهم يصابون بالإحباط، وهو ما يستدعي تزودهم بنصائح فعّالة لإدارة أقسامهم.

تساعد الأساليب التي صاغها خبراء التربية والتعليم في إيجاد نقطة تواصل قوية مع التلاميذ وجعلهم يتعاونون مع معلمهم، بدل أن يتسببوا في إثارة أعصابه.

وفيما يلي، بعض النصائح التي يستخدمها المعلمون لإدارة فصولهم الدراسية بشكل أفضل وإنشاء بيئة تعليمية أكثر جاذبية.

تحية الطلاب عند الباب

احرص على التواجد عند مدخل القسم،وقم بتحية كل طالب عند دخوله، يؤدي هذا إلى ضبط أسلوب الفصل الدراسي،ويجعل الطلاب يتأكدون أنك تهتم بهم.

ابدأ الدرس مباشرة

بمجرد الترحيب بالطلاب ودخولهم القسم، ابدأ معهم الدرس مباشرة ولا تضيع الوقت في أمور جانبية لا تفيدهم.

خطة يومية

إذا خصصت بضع دقائق لكتابة خطتك على السبورة قبل بدء الفصل الدراسي، فلن يضيع الطلاب وقتا في القسم في السؤال عما سيفعلونه.

عندما يدخل التلاميذ إلى القسم، يجب أن يروا بوضوح قائمة الواجبات اليومية، مايحفزهم على تنفيذ المطلوب دون تأخير أو كسل.

ضبط المؤقت

استخدام المؤقت الزمني الموجود على الهاتف المحمول من طرف المعلم،يساعد ويحفّز الطلاب على تنفيذ الواجبات في وقت وجيز.

ينصح الخبراء المعلمين بضبط المؤقت وتوجيه مهمة سريعة للتلاميذ، بحيث يتم اعلامهم بالوقت المتبقي ما يجعلهم يسرعون في حل واجباتهم بكل نشاط وسعادة.

التخلص من المشتتات التكنولوجية

يقوم الطلاب عادة بإلقاء نظرة على هواتفهم المحمولة بين الحين والآخر، مما يتسبب في تشتت تركيزهم.

لذلك على المعلم أن يطلب منهم وضعها في صندوق خاص واستلامها بعد الدرس، أو إخفائها في مكان في الحقيبة المدرسية وعدم استعمالها، بحسب موقع classcraft.

لا ترفع صوتك

أثناء التدريس، استخدم صوتا عاديا، وتجنب الصوت العالي، لأن ذلك سينعكس على التلاميذ، الذين سيتحدثون بالطريقة التي يتحدث بها المعلم.

اعرف متى تتحدث

تحدث فقط عندما يكون الطلاب هادئين ومستعدين، ولا تحاول اهدار وقتك وجهدك أثناء انشغالهم عنك، لأن ذلك سيفقدك احترامك.

استخدم الإشارات

استخدم إشارات اليد ووسائل التواصل غير اللفظية، يعد رفع إحدى يديك في الهواء، وإجراء اتصال بصري مع الطلاب طريقة جدية لجذب انتباه التلاميذ.

يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعتاد الطلاب على هذا الأمر، اطلب منهم أن يرفعوا أيديهم معك حتى ينتبه الجميع، ثم اخفض صوتك وتحدث.

التصفيق

مع التلاميذ الأصغر سنا، حاول التصفيق بيديك ثلاث مرات، هذه طريقة نشطة لجذب انتباههم إليك.

معالجة المشكلات السلوكية

تأكد من معالجة أي مشكلة سلوكية بينك وبين أحد الطلاب، أو بين طالبين في أسرع وقت ممكن بحكمة وذكاء.

يمكن للمشاعر السيئة، سواء من جانبك أو من جانب الطلاب، أن تنمو بسرعة وتتسبب في تعقيد الأمور.

خطط للدرس

حضّر الدرس بشكل جيد، واعتمد خطة علمية وذكية حتى يمكن نقل المعلومات للطلاب بطريقة جيدة.

وتذكّر أنه عندما يكون الدرس مملاّ وطريقتك في إيصال المعلومة سيئة، سيجعلك تفقد السيطرة على التلاميذ لأنه لا يمكنهم أن يركزوا معك، وفقا لموقع edutopia.