إسبانيا تطالب باحترام الشرعية الدولية في قضية الصحراء الغربية

أعلن بيدرو سانشيز أن إسبانيا تدعم حلا سياسيا مقبولا من الطرفين في قضية الصحراء الغربية، وهذا أثناء مداخلته الأمس في الأمم المتحدة.

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن إسبانيا تدعم حلا سياسيا مقبولا من الطرفين في قضية الصحراء الغربية، وهذا أثناء مداخلته الأمس الثلاثاء، 20 سبتمبر، أمام الجمعية العامة لهيأة الأمم المتحدة.

بيدرو سانشيز قال أمام المشاركين في أشغال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة “تدعم إسبانيا حلا سياسيا مقبولا من الطرفين في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن“.

كما أضاف أن “عمل المبعوث الخاص للأمين العام أساسي في هذا ويحظى بدعمنا الكامل”. وهو الموقف الناص على حق الشعب الصحراوي في حقه في تقرير المصير.

رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، أضاف أيضا “سنستمر كذلك في دعم شعب الصحراء في المخيمات كما فعلنا دوما وسنلعب دورنا كجهة مانحة دولية رئيسية.”

ولطالما كان هذا هو موقف إسبانيا من النزاع في الصحراء الغربية ولمدة 47 سنة إلى غاية مارس 2022 حيث ألقى بيدرو سامنشيز خطابا خلال اجتماع رفيع المستوى مع المغرب دعا فيه إلى تجنب “الخوض في المسائل المتعلقة بالسيادة”، وهو ما تم اعتباره انحيازا للطرح المغربي في قضية الصحراء الغربية.

وقد لاقى خطاب بيدرو سانشيز آنذاك ودعمه للسياسة التوسعية للمغرب في الصحراء الغربية، انتقادات عديدة. فوصفه مدير مركز المخابرات الاسباني السابق وسفير اسبانيا الأسبق لدى المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، خورخي ديزكالار، بأنه ”خطأ جسيم”.

وتوالت الأصوات المطالبة باحترام الشرعية الدولية والداعمة لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم أثناء أشغال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تستمر أشغالها إلى غاية 26 سبتمبر. وكان هذا موقف كل من جنوب إفريقيا، كوبا، الجزائر، ناميبيا وإسبانيا من هذا الملف.