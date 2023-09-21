-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يغادر نيويورك عائدا إلى الجزائر (فيديو)
العالم

إسبانيا تطالب باحترام الشرعية الدولية في قضية الصحراء الغربية

الشروق أونلاين
  • 1365
  • 0
إسبانيا تطالب باحترام الشرعية الدولية في قضية الصحراء الغربية
منظمة الأمم المتحدة
أعلن بيدرو سانشيز أن إسبانيا تدعم حلا سياسيا مقبولا من الطرفين في قضية الصحراء الغربية، وهذا أثناء مداخلته الأمس في الأمم المتحدة.

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن إسبانيا تدعم حلا سياسيا مقبولا من الطرفين في قضية الصحراء الغربية، وهذا أثناء مداخلته الأمس الثلاثاء، 20 سبتمبر، أمام الجمعية العامة لهيأة الأمم المتحدة.

بيدرو سانشيز قال أمام المشاركين في أشغال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة “تدعم إسبانيا حلا سياسيا مقبولا من الطرفين في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن“.

كما أضاف أن “عمل المبعوث الخاص للأمين العام أساسي في هذا ويحظى بدعمنا الكامل”. وهو الموقف الناص على حق الشعب الصحراوي في حقه في تقرير المصير.

رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، أضاف أيضا “سنستمر كذلك في دعم شعب الصحراء في المخيمات كما فعلنا دوما وسنلعب دورنا كجهة مانحة دولية رئيسية.”

ولطالما كان هذا هو موقف إسبانيا من النزاع في الصحراء الغربية ولمدة 47 سنة إلى غاية مارس 2022 حيث ألقى بيدرو سامنشيز خطابا خلال اجتماع رفيع المستوى مع المغرب دعا فيه إلى تجنب “الخوض في المسائل المتعلقة بالسيادة”، وهو ما تم اعتباره انحيازا للطرح المغربي في قضية الصحراء الغربية.

وقد لاقى خطاب بيدرو سانشيز آنذاك ودعمه للسياسة التوسعية للمغرب في الصحراء الغربية، انتقادات عديدة. فوصفه مدير مركز المخابرات الاسباني السابق وسفير اسبانيا الأسبق لدى المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، خورخي ديزكالار، بأنه ”خطأ جسيم”.

وتوالت الأصوات المطالبة باحترام الشرعية الدولية والداعمة لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم أثناء أشغال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تستمر أشغالها إلى غاية 26 سبتمبر. وكان هذا موقف كل من جنوب إفريقيا، كوبا، الجزائر، ناميبيا وإسبانيا من هذا الملف.

مقالات ذات صلة
بولندا تعلن وقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة

بولندا تعلن وقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة

هذه هي الدول العربية الـ3 الأكثر طلبا للجوء في أوروبا

هذه هي الدول العربية الـ3 الأكثر طلبا للجوء في أوروبا

لحظة طرد سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة (فيديو)

لحظة طرد سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة (فيديو)

سيريل رامافوزا : يجب تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره

سيريل رامافوزا : يجب تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره

كندا تتهم الهند بقتل معارض هندي على أراضيها ونيودلهي ترد

كندا تتهم الهند بقتل معارض هندي على أراضيها ونيودلهي ترد

السعودية تقود جهودا لـ”تنشيط عملية السلام” في فلسطين المحتلة

السعودية تقود جهودا لـ”تنشيط عملية السلام” في فلسطين المحتلة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد