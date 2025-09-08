إسبانيا تمنع مرور شحنات السلاح إلى الكيان الصهيوني بحرًا وجوًا

سفينة ميرسك دنفر، إحدى السفن التي تم تحويل مسارها من إسبانيا إلى طنجة ديسمبر 2024

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن حزمة إجراءات تهدف إلى الضغط على حكومة الاحتلال الصهيوني، تشمل منع عبور السفن والطائرات المحملة بالأسلحة إلى الكيان.

وقال سانشيز، الاثنين، في خطاب عام بُث على التلفزيون المحلي إن إسبانيا ستزيد الضغط على الكيان الصهيوني من خلال منع السفن والطائرات التي تحمل أسلحة والمتجهة إليه من الرسو في الموانئ الإسبانية أو دخول المجال الجوي الإسباني.

وأضاف سانشيز في تصريحات نقتلها وكالة رويترز “نأمل أن تساهم (هذه الإجراءات) في زيادة الضغط على نتنياهو وحكومته لتخفيف بعض المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني”.

وستمنع إسبانيا أيضًا أي شخص شارك بشكل مباشر في ما وصفه سانشيز بـ”الإبادة الجماعية” من دخول البلاد.

وأكد أن ما تفعله سلطات الاحتلال الإسرائيلي ليس الدفاع عن نفسها، و”إنما القضاء على شعب أعزل”، مضيفا: “هناك فرق بين أن تدافع عن بلدك وأن تقصف المستشفيات وتقتل الناس بالتجويع”.

وأضاف سانشيز أن إسبانيا ستزيد أيضا مساعداتها للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (أونروا)، وستفرض حظرا على السلع المصنعة في المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.