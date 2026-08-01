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إسبانيا تنشر “حاجزا عائما” لمنع عبور المهاجرين المغاربة إلى سبتة

الشروق أونلاين
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إسبانيا تنشر “حاجزا عائما” لمنع عبور المهاجرين المغاربة إلى سبتة
ح.م
حاجز عائم لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى سبتة

نشرت قوات الأمن الإسبانية يوم السبت، حاجزًا هوائيًا بطول 500 متر، على طول كاسر الأمواج الحدودي في تاراخال، لوقف تدفق المهاجرين المغاربة إلى سبتة.

ونقلت صحيفة “إل باييس” المحلية عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء، أن هذا الحاجز سيمكّن من إعادة أي مهاجر يتمكّن من تجاوزه، إلى بلده الأصلي.

حيث يسمح القانون الإسباني، بإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الدخول بتجاوز إجراءات الاحتواء الحدودية القائمة كالأسوار والحواجز البحرية، يوضح المصدر.

وارتفع عدد المهاجرين المغاربة الذين لقوا حتفهم، خلال محاولتهم العبور إلى سبتة مساء الخميس، إلى 67 شخصًا، حسب ما أظهرته أرقام حديثة لوزارة الداخلية الإسبانية.

وقالت صحيفة “إل باييس” إن معظم الضحايا غرقوا خلال محاولتهم السباحة حول حاجز الأمواج الحدودي في معبر إل تاراخال المؤدي إلى سبتة.

وقدّرت وزارة الداخلية الإسبانية، تعداد العابرين بطريقة غير شرعية إلى سبتة، بنحو 50 ألف شخص. فيما أعلن رئيس مدينة سبتة في وقت سابق عن عبور 60 ألف مهاجر.

وذكرت الوزارة أن نحو 48.300 من العابرين، عادوا طواعية إلى المغرب، إلى غاية الساعة الرابعة مساء من يوم الجمعة (بتوقيت غرينيتش).

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