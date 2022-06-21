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العالم

إسرائيل تحضر مناورات الأسد الإفريقي بالمغرب لأول مرة

الشروق أونلاين
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إسرائيل تحضر مناورات الأسد الإفريقي بالمغرب لأول مرة

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أن تدريبات “الأسد الأفريقي 2022″، التي انطلقت الإثنين بالمغرب تحت قيادة الولايات المتحدة تشهد مشاركة اسرائيل لأول مرة إلى جانب 15 دولة أخرى.

ونقلت الوكالة عن القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم)، فإنه إلى جانب المغرب، ينفذ جزء من هذه التمارين أيضا في تونس والسنغال وغانا، وتستمر حتى 30 جوان.

وأوضح نفس المصدر إن المناورات يشارك فيها أكثر من 7 آلاف جندي من عشرة بلدان، بينها البرازيل وتشاد وفرنسا والمملكة المتحدة بحضور مراقبين عسكريين من حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن 15 “بلدا شريكا”، بينها إسرائيل التي تحضر للمرة الأولى.

وتهدف هذه التدريبات إلى “تقوية قدراتنا الدفاعية المشتركة في مواجهة التهديدات العابرة للبلدان والمنظمات المتطرفة العنيفة”، وفق ما أوضحت قيادة أفريكوم في بيان.

إسبانيا “تقاطع” مناورات الأسد الإفريقي للمرة الثانية على التوالي

قاطع الجيش الإسباني في مناورات عسكرية تسمى “الأسد الإفريقي” في المغرب؛ بمشاركة دول إفريقية أخرى وتحت قيادة الولايات المتحدة، وتحديدًا “القيادة الأمريكية لإفريقيا”.
وأكدت مصادر بوزارة الدفاع لصحيفة “إِلْ بوبليكو” الإسبانية.

وتقول ذات الصحيفة، أن هذه “هي السنة الثانية على التوالي التي يتم فيها رفض الحضور”، بهذا التمرين العسكري، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في إفريقيا.

وحسب الصحيفة فإنه في عام 2021، تمت دعوة إسبانيا أيضًا إلى هذه التدريبات العسكرية؛ ولعدة أشهر كانت هناك تكهنات بأن التدريبات المغربية ستشمل مناطق من الصحراء الغربية، لكن الولايات المتحدة ضغطت لإلغاء البرامج المقررة على الأراضي الصحراوية.

ونقلت عن مصادر عسكرية إسبانية، أن مدريد “لن تشارك هذا العام وأن الاجتماعات الدولية يتم تحديدها سنويًا”، و”هذا العام لم يكن ضمن المتوقع”، يضيف المصدر، مشيرًا إلى أنهم في مدريد “يخشون من الوضع المتوتر الحالي في المنطقة، ما أثر على قرار المشاركة”.

واشنطن تنفي قيادة المغرب للمناورات ودخول الأراضي الصحراوية

وشهر جوان 2021، نفت واشنطن ادعاءات الإعلام المغربي بقيادة بلاده لمناورات الأسد الإفريقي وإجراء بعضها داخل أراضي الصحراء الغربية المحتلة.

وقال الجنرال أنردو رولينغ قائد قوة مهام جنوب أوروبا التابعة للجيش الأميركي، لقناة الحرة الأمركية إن مناورات الأسد الأفريقي بقيادة الولايات المتحدة استمرت قرابة أسبوعين وتم إجراء بعض العمليات جوا بالقرب من الصحراء الغربية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان أي تدريب قد امتد إلى الصحراء الغربية المتنازع عليها، قال الجنرال رولينغ إن المواقع “لم تتغير منذ بداية إطلاق هذه التدريبات العام الماضي”.

ضابط أمريكي وموقع مغربي ينفيان دخول منطقة المحبس

كما نفى ضابط أمريكي شارك في مناورات الأسد الافريقي، أن تكون القوات التي تخوض هذه التمارين قد دخلت منطقة المحبس الصحراوية، عكس ما روج له النظام المغربي وووسائل إعلام محسوبة عليه، في وقت كشف موقع مغربي أنها كانت بمنطقة گرير البويهي جنوب الزاك.

ومنذ بداية المناورات وقبلها صدرت عدة بيانات نفي من الجانب الأمريكي، حول وجود اختراق للحدود الصحراوية، لكن السلطات المغربي ومعها وسائل إعلام لا زالت تروج لدخول منطقة المحبس المحررة، بحثا عن نصر سياسي وهمي بعد توالي الخيبات الدبلوماسية للرباط .

ونقلت موقع كود المغربي عن القوات الأمريكية المشاركة بالمناورات تأكيدها أن التدريبات كانت في منطقة گرير البويهي جنوب الزاك وليس في المحبس”.

الاسد الافريقي

وقال الكولونيل الأميركي رايان ديلون لمجلة “جون افريك” الفرنسية أنه على مدى أسبوعين، تجمّع أكثر من 7000 جندي من الدول المشاركة لإجراء تدريبات مشتركة في أكادير، وتفنيت، وطانطان، وجرير لبوحي، وتفراوت، وبن جرير والقنيطرة، دون ذكر أي منطقة صحراوية.

وأضاف أنه تمّ اختيار قاعدة “جرير لبوحي” للتدريب في إطار مناورات “الأسد الإفريقي 2020” التي تمّ إلغاؤها، “لكننا ما زلنا نخطط لاستخدامها في هذا التمرين”.

وتقع القاعدة على بعد حوالي 6 كيلومترات من الحدود مع الصحراء الغربية.

بدوره، قال مصدر من “أفريكوم” لـ “جون افريك”: “درس المهندسون الأميركيون والمغاربة عددًا كبيرًا من المواقع، وعملوا معًا بشكل وثيق لتحديد الأفضل لضمان نجاح مناورات الأسد الإفريقي 2021”.

ووفقًا للجيش الأميركي، فإن “قرار اعتماد قاعدة جرير لبوحي اتُّخذ في صيف 2020، وبالتالي “فلا صلة بين اعتراف ترمب بالطابع المغربي للصحراء واختيار المواقع”.

وقال روهلينغ: “سيتولّى مقر قوة المهام المشتركة للتمرين في أكادير قيادة ومراقبة جميع التمرينات الجوية والبرية والبحرية المنتشرة في الدول الثلاث المضيفة، وفي مياه شمال الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط”.

الأسد الإفريقي: صورة لجنود مغاربة مع عساكر أفريكوم تثير الجدل في المغرب

أثارت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لجنود مغاربة مع عساكر افريكوم ضمن مناورة الأسد الإفريقي الكثير من الجدل.

وأظهرت الصورة مجموعة من الجنود المغاربة يملؤون أكياس الرمل للجنود المشاركين في مناورة الأسد الإفريقي المقامة حاليا بالمغرب.

وحملت الصورة المتداولة تعليقات عديدة منها “اليوم الثاني من مناورات الأسد الافريقي المهمة المكلفة للقوات المسلحة الملكية المغربية هي ملئ الأكياس بالرمل لصالح جنود افريكوم”.

وانتشرت الصورة بشكل كبير عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي ورافقها سجال بين المتابعين الذين سخروا من الوضعية التي كان عليها الجنود المغاربة مقارنة بجنود الدول الأخرى المشاركة في المناورة.

البنتاغون يكذب المغرب للمرة الثانية

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون) قد كذبت ، الاثنين 7 جوان 2021، للمرة الثانية على التوالي، مزاعم الرباط بشان اجراء المناورات العسكرية “الاسد الافريقي 21” بجزء من الأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكدة أن نطاق المناورات لن يشمل منطقة المحبس.

ونفى الجيش الأمريكي مجددا في بيان صحفي ثان له، إدراج منطقة المحبس المحتلة (الصحراء الغربية) في نطاق المناورات العسكرية “الأسد الافريقي21” عكس ما جاء في بلاغ الجيش المغربي قبل يومين.

وكان بيان الجيش المغربي قد أكد في بيان له، السبت،أن التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة “الأسد الإفريقي 2021” ستجرى خلال الفترة الممتدة بين 7 و 18 من الشهر الجاري بمناطق أكادير، تيفنيت، طانطان،المحبس، تافراوت، بن جرير والقنيطرة. وفند بيان البنتاغون هذه المزاعم بالتأكيد على أن أنشطة الأسد الأفريقي ستتم في جميع أنحاء المغرب، من قاعدة القنيطرة الجوية في الشمال إلى طانطان ومجمع التدريب بن جرير جنوبا.

وقال قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند، أن “الأسد الأفريقي هو مثال ممتاز لالتزام الولايات المتحدة طويل الأمد تجاه إفريقيا والاعتراف بالأهمية الاستراتيجية لأفريقيا بالنسبة للولايات المتحدة”.

وبحسب المسؤول الأمريكي، سيشهد التمرين مجالات متعددة وسيستخدم مجموعة كاملة من قدرات المهام بهدف تعزيز قابلية التشغيل البيني بين الدول الشريكة وتعزيز القدرة على العمل في مسرح العمليات الأفريقي والجاهزية والخبرات والقدرات.

وخلص تاونسند في ختام البيان الصحفي “بأن فرقة العمل الخاصة بأوروبا الجنوبية التابعة للجيش الأمريكي هي من تتولى المسؤولية الرئيسية عن تمرين الأسد الأفريقي”.

مناورات الأسد الإفريقي: النظام المغربي يصر على إحراج تونس

يحاول النظام المغربي إقحام تونس في نزاع الصحراء الغربية رغم حيادها، عبر التأكيد على مشاركتها في مناورات الأسد الافريقي التي يروج المخزن بأنها ستجري بالأراضي الصحراوية المحتلة في ظل نفي الولايات المتحدة الأمريكية لذلك.

وأورد بيان للجيش المغربي، اسم تونس ضمن الدول التي ستشارك في مناورات “الأسد الإفريقي 2021” التي ستنطلق الإثنين، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، البرازيل، كندا، السنغال، هولندا وإيطاليا.

ويروج بيان الجيش المغربي إلى أن المناورات ستجرى بمناطق أغادير وطانطان وتافراوت و تيفنيت وبن جرير والقنيطرة.

ورغم نفي الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء مناورات داخل الصحراء الغربية إلا أن النظام المغربي يزعم أن منطقة المحبس بالأراضي الصحراوية المحتلة ستشهد هي الأخرى مناورات الأسد الافريقي.

 الجيش الأمريكي ينفي دخول أراضي الصحراء الغربية

نفى الجيش الأمريكي، أن يكون وافق على إجراء مناورات مع نظيره المغربي في مناطق الصحراء الغربية المحتلة، في إطار ما يسمى مناورات “أسد الصحراء 21” كما تروج له السلطات في الرباط ووسائل إعلام مقربة من القصر الملكي (المخزن).

من جهته نفى البنتاغون يوم الثلاثاء 2 جوان 2021، ما أعلنته الرباط من أنّ جزءاً من “الأسد الأفريقي 2021″، المناورات العسكرية المشتركة التي تشرف عليها الولايات المتحدة وتنظّمها بمشاركة المغرب في منتصف جوان، سيجري في الصحراء الغربية.

وقالت أفريكوم في بيان يوم الثلاثاء 2 جوان 2021، إنّ المناورات التي سيشارك فيها سبعة آلاف عسكري من تسع دول لن تشمل الصحراء الغربية.

وجاء في البيان أنّ “مواقع التدريب تنتشر بشكل أساسي في أنحاء المغرب، من قاعدة القنيطرة الجوية شمالاً إلى طانطان ومجمّع تدريب جرير جنوباً”.

ولفتت أفريكوم في بيانها إلى أنّ الطرفين الأميركي والمغربي الذين حضّرا لهذه المناورات قرّرا “استخدام المواقع المقترحة منذ بداية دورة التخطيط في صيف 2020″، أي قبل أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر 2020 اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وحسب بيان نشره الجيش الأمريكي قبل أيام، فإن  أكثر من 700 جندي من الحرس الوطني بجيش جورجيا سيتوجه إلى شمال إفريقيا في يونيو للمشاركة في تدريب في المغرب.

وحسبه، سيطلق على البرنامج التدريبي اسم “الأسد الأفريقي 21” وسينظم في الفترة ما بين 7 و18 يونيو في طانطان بالمغرب.

وجاء تأكيد البيان على أن مناورات الأسد الإفريقي ستنظم بمنطقة طانطان، للتوضيح أنها ستكون في مناطق جنوب المغرب خارج أراضي الصحراء الغربية التي تعد إقيليما غير مستقل.
وتحدد حدود الصحراء الغربية قانونيا حسب الخريطة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة من منطقة الطاح شمالا إلى لكويرة جنوبا.

وجاء هذا التوضيح لتكذيب ما نشره رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني قبل أيام في تغريدة عبر “تويتر”، بأن المناورات سيجري جزء منها لأول مرة بإقليم الصحراء الغربية، وبالضبط بمنطقة المحبس وقرب الداخلة قبل أن يحذف التغريدة لاحقا.

وشدد إن “إجراء المناورات في الصحراء المغربية يعتبر تتويجا للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء”.

وتعد هذه المحاولة من السلطات في المغرب لبعث الروح في تغريدة الرئيس الأمريكي، التي دعم فيها سيطرة الرباط على الاقليم، لكن خلفه جو بايدن تجاهل القرار وتجلى ذلك في عدة مواقف لادارته بمجلس الأمن، فضلا عن رفض كبرى الدول الغربية للقرار.

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التعليقات
38
  • تحيا حنا

    واخيرا شكرا للمشرفين أو المراقبين التعليقات حمرتونا وجوهنا التعليقات الجزائرية تغلبت على التعليقات المحاربة المخانزية الرد بالمثل على صحيفة العار هسبريس

    -73
  • عمر

    الجالية المغربية والجزائرية تشيد بالالتفاتة الملكية لتمكينها من زيارة بلدها

    92
  • السراب

    لم يعد هنالك مجال للمناورة القديمة فالمعلومة الحقيقية متوفرة لذا من يريدها و جو بايدن لم يغير قرار ترمب

    106
  • ليلى

    أسعار تذاكر الطيران....الجالية الجزائرية....

    76
  • صاحبكم

    هذه المعلقة المطولة كان بالأحرى تخصيصها لتحليل نسبة المشاركة المخجلة في التشريعيات الأخيرة. أهتموا بمشاكلكم الداخلية وأبحثوا عن حلول لها بدل إضاعة الوقت والجهد والمال في أمور لاشأن لكم بها.

    85
  • Wahrani

    والله يالمغاربة لا تجدو جار مثل الجزائر ، نحن حملنا الكثير منكم وأنتم تسبون وتقولون الجزائر عمرها ستين سنة .هدا يعقل؟ .انحن نحميكم ولا نقتلكم كما تتصورون . يوجد الكثير منكم عندنا وهم بدون أوراق ويشتغلون عادي و فيهم من تزوج ومنهم من هاجر إلى اوروبا عن طرق الجزائر .إتقو الله ويعلمكم الله والسلام

    -90
  • محمد كريم

    أرجو أن تنشروا الخريطة التي اعتمدها الناتو للدول المشاركة في مناورات الأسد الإفريقي 2021 و شكرا..

    95
  • مخمد اشيشي

    راجمات صواريخ مداها أكثر من 300 كلم ههههههههه ههههههههه 🤣🤭 لما سمعت الجملة أوقفت الفيديو

    26
  • الحاج بوشعيب

    وإن طارت معزة يحكى أن شخصين راهنا على شئ أسود يظهـر على رأس جبل، قال أحدهم إنه غراب وقال الآخر إنها معزة، وبقيا يتجادلان إلا أن طار، فقال المراهن على الغراب مادام طار فإنه غراب، لكن الذي راهن على المعزة أصر على عناده وقال ولو طارت معزة.

    167
  • فؤاد شعبان

    في نفوسهم مرض وزادهم الله مرض لن ينتقدك الا من هو أقل شئنا منك

    290
  • Observer

    الجيوش المشاركة في المناورات قد نزلت في قطاع المحبس، منقولة بطائرات، ومعها آليات عسكرية من أجل القيام بالتداريب الميدانية في المنطقة نفسها

    -150
  • Oukacha18

    اللهم وحد المسلمين لما تحبه وترضاه.كفانا تفرقة وحروب وويلاتها .خاوة ماشي عداوة

    126
  • محمد

    الكذب على الشعب المغربي المسكين البسيط بنتصارات وهمية لا اساس لها من الصحة سواء عبر المواقع فالعالم الافتراضي

    153
  • sammy

    تحليلات العياشة سطحية للغاية،

    584
  • شخص

    إلى الذبانة الزراقاء المدعو (رابح سعيدي) : شتان بين مناورات الجزائر الحرة المستقلة كاملة السيادة و مناورات بائسة مع أعداء يحتلون الأرض منذ قرون ؟ لا أملك سوى أن أقول : الحمد لله أني جزائري

    595
  • موسطاش

    لم يُبقِ أمير المدمنين للشعب المغربي الشقيق أية ذرة كرامة (تقنين الزطلة، الزج بآلاف القصّر في الهجرة السرية، التنازل عن سبتة و مليلية، التطبيع المجاني مع الصهاينة، ..................... ) ، من ذل إلى ذل و لا حول ولا و لا قوة إلاّ بالله !

    -379
  • Moh

    شيء مؤسف أن بما تسمي نفسها دولة تغالط شعبها بالشعارات والأكاذيب بأن مناورات الأسد الإفريقي سوف تجري في منطقة من الصحراء الغربية ونحن نعرف بأن أمريكا هي من تقرر أين تجري المناورةوليس المهلكة التي أرادت أن تغالط الرأي الدولي بألأكاذيب

    597
  • عبدالرحمن الجزائري

    العياشي يعمل ويأخذ اجرة فهو يعرف الواقع اكثر من المعلقين الجزائريين فهذه مهمته ولكن هذه المهمات كانت سهلة قديما يعني الكذب والان كل شئ واضح اذن لا تنفقوا وقتكم بالرد عليهم ونحن نطلب من الجزائر قطع الغاز فور انتهاء مهلة العقد ورفع دعاوي قضائية امام المحاكم الدولية بتهمة الاتجار بالمخدرات وتفعيل اكثر للدبلوماسية لفضح دعمهم للارهاب وتدريس التاريخ الحقيقي للمهلكة للاسف لم يحكم المغرب الشقيق عبدالكريم الخطابي البطل او ابناءه الاحرار

    627
  • عز العرب

    هل هذا هو الدليل على ان المناورات لن تشمل المحبس .الأسد الأفريقي هو مثال ممتاز لالتزام الولايات المتحدة طويل الأمد تجاه إفريقيا والاعتراف بالأهمية الاستراتيجية لأفريقيا بالنسبة للولايات المتحدة.

    397
  • اين سلمي يا ولاد السر فا تي

    النظام المخزني يبني وجوده على الكذب والتظليل و نشر المغالطات عبر جيش من وسائل الإعلام المرتزقة في داخل المهلكة و خارجها

    644
  • رابح سعيدي

    المروك لم يجبر تونس و لا غيرها على المشاركة في هذه المناورات.

    -555
  • عبود محمد

    قاسم.. هههههههه. لقد أضحكتني. و من فضح نفسه أمام العالم كله بنفاقه و كذبه و مخططاته العدوانية تجاه الجزائر؟ أليس ملككم ميمي6؟ من سمم جيرانه بآلاف القناطير من الكيف المعالج؟ أليس ملككم ميمي6؟ من هددنا بارتمائه في أحضان اليهود الخنازير؟ أليس ملككم ميمي6 المريض نفسيا و المعقد من اسم "الجزائر"؟

    603
  • abdou

    بالشفاء العاجل ان شاء .

    441
  • الصنهاجي

    تونس ستشارك، منطقة المحبس ستجرى بها عمليات عسكرية للاسد الافريقي

    -412
  • مصطفى

    لماذا لا تدعمون استقلال كاتالونيا؟

    -407
  • ليلى

    أين تقع المحبس و طان طان ؟ ربما قرب لوس انجلوس

    -477
  • لحسن

    مناورات الاسد الافريقي بمشاركة 30 دولة تعد من أكبر المناورات العسكرية في العالم

    -453
  • mouhand oukaci

    فبقوا يا مغاربة. انتم تصدقون الكذب والبهتان. متى تفطنوا يا مغفلين. الملك لا يعيركم ادنى اهتمام وانتم عاش الملك

    462
  • Wahrani

    الأس أربع مائة يعزل الف خمس وتلاتين الطائرة الأمريكية و الرفال الفرسنية على بعد خمس ماءة كلم و يستعمل على البواخرا الحربية و الغواصات . لهدا لا يستطعون المناورة في الصحراء الغربية و خاص منطقة المحبس القريبة جدا من تندوف .سيكن خطر على المناورة

    573
  • Wahrani

    الهروب إلى الأمام من طرف المخزن على الشعب العياشي .

    563
  • الفكاهة المروكية

    الى رقم 3 قاسم.. اضنك تعيش في زمن خيانة ملك المخرب المقبور اللاحسن الثاني. يوم باع قادة الثورة الجزائرية لفرنسا. واضنك ايضا تعيش لحظات الطيارين المغاربة وهم يقنبلون المجاهدين الجزائرين اثناء طلعاتهم التدريبية على يد فرنسا سنوات 58 .60 + واضنك في قلب معمعة الهجوم الجبان على الارض الجزائر وهي جريحة وخروجها للتو من حرب طاحنة في 63. ما محل غدرك وضرب الغير من الخلف. لتاتي وتشال .. ما محل الجزائر من هدا كله

    571
  • محمد

    الشعب المغربي شعب طيب وشعب بسيط يصدق كل مايسمع من ابواق المخزن ولعياشة

    564
  • hdai ben issa

    هي مجرد تغريدة على تويتر؟؟ فلماذا كل هذا الضجيج و المتابع و المقالات ؟؟

    679
  • يزيد

    حرام واش راهي صاير فالمخازنية العياشة نفخو رواحهم مع سبانيا فشتهم نفخو رواحهم بالماريكان فساهم بالشوية عليهم

    578
  • آلجيريان

    الى متى يبقى نظام المخزن المستبد يكذب ويروج لأخبار كاذبة, والمغاربة وبعض وسائل الإعلام المنحازة يصدقون. اللهم انصر الجيش الصحراوي الباسل على الصهاينة الجدد

    544
  • meriem

    المروك عايش بالكذب وانتصاراته وهمية فيسبوكية ٠تبا للعبيد المصارعين للحقائق والواقع ٠كيف لمن يسمي نفسه ملكا ان يلقي بالاطفال في بلدة غربية وفي احضان مجرمي الجنس ٠تبا

    538
  • قاسم

    ومامحل الجزائر من هذا كله أهذا هو الجار هكذا يكون الحياد لقد كشف القناع وبان المستور وفضحتم أمام العادي والبادي بنفاقكم هكذا يجاز من أحسن إليك

    -268
  • فضال

    الحقيقة ستظهر على أرض الواقع

    -277

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