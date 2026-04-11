إشادة ببطولة موظف تصدى لاقتحام مكتب بريد بالطارف

أشادت مؤسسة بريد الجزائر، على رأسها المديرة العامة، “بأسمى عبارات التقدير والإشادة بالسلوك البطولي والمسؤول الذي أبداه مكلف الزبائن سيناوي عبد السلام”، وهذا بعد تصديه لاقتحام مكتب البريد بولاية الطارف، والاعتداء على عماله.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم السبت، 11 أفريل، إن الموظف “تصدّى بكل شجاعة ورباطة جأش للمعتدين، دفاعًا عن حرمة المرفق العمومي وصونًا للمال العام.”

وأضاف بيان المؤسسة “برهن هذا الموقف المشرف أن العمل في مكاتب البريد ليس مجرد وظيفة، بل رسالة سامية قوامها خدمة الزبون، الدفاع عن حقوقه، والاضطلاع بالواجب المهني.”

كما ثمنت المؤسسة “هذا السلوك النبيل الذي يعكس أسمى معاني الالتزام وروح المسؤولية، فإنها تعتبره نموذجًا يُحتذى به في التفاني والإخلاص، ودليلًا حيًا على ما يتحلى به عمالها من وعي مهني عالٍ واستعداد دائم لأداء واجبهم في مختلف الظروف.”

وتم تداول يوم أمس على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لقيام مجموعة من الملثمين باقتحام مكتب البريد، فيما قام الموظف المعني بالتصدي لهم مستخدما كرسيا.