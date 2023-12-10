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رياضة

إصابة آدم الوناس بِفيروس”كورونا”

علي بهلولي
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إصابة آدم الوناس بِفيروس”كورونا”
ح.م

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس متوسّط ميدان هجوم نادي ليل الفرنسي، لإصابة بِفيروس “كورونا”.

وغاب آدم الوناس بعد ظهيرة الأحد، عن مباراة فريقه ليل والمُضيّف نادي كليرمون، التي تندرج في إطار الجولة الـ 15 من عمر البطولة الفرنسية.

ولم تذكر إدارة نادي ليل الفرنسي مدّة غياب الدولي الجزائري عن الميادين، جرّاء ركونه للعلاج بعد إصابته بِفيروس “كورونا”.

وكانت الإصابة بِفيروس “كورونا” في جانفي 2022، قد أبعدت آدم الوناس عن مقابلات المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، رغم أنه سافر رفقة وفد “الخضر” إلى الكاميرون موطن البطولة القارّية.

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