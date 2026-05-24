إصابة مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين

خرج الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بإصابات طفيفة، من نهائي الدوري الأوروبي، مساء الأربعاء الماضي، ضد فرايبورغ الذي فاز فيه فريقه أستون فيلا 3 -صفر، وذلك بعدما تعرض لكسر في إصبعه خلال الإحماء قبل المباراة.

ورغم الكسر، شارك الأرجنتيني في المباراة وحافظ على نظافة شباكه، وبعد رفع الكأس، شرح مارتينيز الموقف الصادم بروح الدعابة.

وقال الحارس الأرجنتيني لشبكة “إي إس بي إن”: “في كل مرة أمسك فيها الكرة، كانت إصبعي تنحرف في الاتجاه المعاكس، لم يسبق لي أن كسرت إصبعاً من قبل. لكن هذه أمور لا بد من المرور بها”.

ومع تبقي أسابيع قليلة على انطلاق كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية قد تهدد هذه الإصابة مشاركة الحارس القوي مع منتخب بلاده المعروف بـ”الألبيسيليستي”.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب العالمي، سيباشر حملة الدفاع عن لقبه أمام المنتخب الوطني الجزائري، في الـ17 جوان المقبل، ضمن المجموعة العاشرة التي تضم أيضا منتخبي النمسا والأردن.

