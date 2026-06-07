إصابة 10 أشخاص في اصطدام حافلة وشاحنة بمستغانم

أُصيب 10 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث مرور وقع، اليوم الأحد، بالطريق الوطني رقم 11 على مستوى منطقة واد عبيد ببلدية ودائرة سيدي لخضر في ولاية مستغانم.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن وحداتها تدخلت في حدود الساعة 12:40 زوالا إثر حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة، حيث أسفر الحادث، حسب حصيلة أولية، عن إصابة عشرة أشخاص بجروح مختلفة.

وأضاف المصدر ذاته أن المصابين وُصفت حالتهم بالمستقرة، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية لهم بعين المكان قبل نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى سيدي لخضر.