-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
العملية سارية عبر كامل بلديات الوطن

إصدار رخص السياقة البيومترية يدخل المرحلة الأخيرة

ك. ل
  • 1438
  • 0
إصدار رخص السياقة البيومترية يدخل المرحلة الأخيرة
أرشيف

أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الثلاثاء في بيان لها، بأنها شرعت يوم 5 جويلية الجاري في المرحلة الأخيرة من عملية تعميم إصدار رخص السياقة البيومترية عبر كامل بلديات الوطن.
وأوضح البيان، أنه “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضية بضرورة استكمال مختلف ورشات العصرنة، تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم المواطنات والمواطنين بشروعها، منذ تاريخ الخامس من شهر
جويلية الجاري، في المرحلة الأخيرة لتعميم إصدار رخص السياقة البيومترية، عبر كامل بلديات الوطن، وذلك بعد أن كانت مقتصرة على البلديات مقرات الولايات منذ سنة 2019، ثم البلديات مقرات الدوائر منذ شهر ديسمبر 2023”.
وعلى هذا الأساس -يضيف ذات المصدر- “تتكفل جميع بلديات الوطن بإصدار رخص السياقة البيومترية، وفق الشروط القانونية السارية، سواء تعلق الأمر بالطالبين الجدد للرخصة أو بطلبات تجديد رخص السياقة الكلاسيكية منتهية الصلاحية، وكذلك ما ارتبط بإدراج أصناف جديدة على رخصة السياقة، وفيما تبقى من رخص السياقة الكلاسيكية سارية المفعول إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها”.
وأشار البيان إلى أنه “وإلى غاية هذا التاريخ، تم إصدار ما يفوق أربع ملايين ونصف (4.545.000) رخصة سياقة بيومترية”.

مقالات ذات صلة
تأسيس جمعية الجزائريين المقيمين في تونس

تأسيس جمعية الجزائريين المقيمين في تونس

المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تطلب ترشح الرئيس تبون

المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تطلب ترشح الرئيس تبون

رشيد مداح: الجزائر جاهزة لتمويل مشاريع تنموية جديدة في أفريقيا

رشيد مداح: الجزائر جاهزة لتمويل مشاريع تنموية جديدة في أفريقيا

دفاع.. إحباط إدخال 17 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

دفاع.. إحباط إدخال 17 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

“لم يتوان حتى اللحظات الأخيرة من حياته في توطيد الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وروسيا”

“لم يتوان حتى اللحظات الأخيرة من حياته في توطيد الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وروسيا”

تفاصيل جديدة حول عروض اقتناء 829 دواء

تفاصيل جديدة حول عروض اقتناء 829 دواء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد