إصدار رخص السياقة البيومترية يدخل المرحلة الأخيرة

العملية سارية عبر كامل بلديات الوطن

أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الثلاثاء في بيان لها، بأنها شرعت يوم 5 جويلية الجاري في المرحلة الأخيرة من عملية تعميم إصدار رخص السياقة البيومترية عبر كامل بلديات الوطن.

وأوضح البيان، أنه “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضية بضرورة استكمال مختلف ورشات العصرنة، تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم المواطنات والمواطنين بشروعها، منذ تاريخ الخامس من شهر

جويلية الجاري، في المرحلة الأخيرة لتعميم إصدار رخص السياقة البيومترية، عبر كامل بلديات الوطن، وذلك بعد أن كانت مقتصرة على البلديات مقرات الولايات منذ سنة 2019، ثم البلديات مقرات الدوائر منذ شهر ديسمبر 2023”.

وعلى هذا الأساس -يضيف ذات المصدر- “تتكفل جميع بلديات الوطن بإصدار رخص السياقة البيومترية، وفق الشروط القانونية السارية، سواء تعلق الأمر بالطالبين الجدد للرخصة أو بطلبات تجديد رخص السياقة الكلاسيكية منتهية الصلاحية، وكذلك ما ارتبط بإدراج أصناف جديدة على رخصة السياقة، وفيما تبقى من رخص السياقة الكلاسيكية سارية المفعول إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها”.

وأشار البيان إلى أنه “وإلى غاية هذا التاريخ، تم إصدار ما يفوق أربع ملايين ونصف (4.545.000) رخصة سياقة بيومترية”.