إطلاق أول تكوين ماستر في التحكم والتشويش على المسيرات

جانب من مراسم الإطلاق

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء، بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا باب الزوار، على إطلاق أول تكوين ماستر وطني في تخصص “التحكم والتشويش على المسيرات”، بالتعاون مع المدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة.

ويهدف هذا البرنامج الجديد إلى تكوين مهندسين وإطارات جزائرية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، بما يشمل تصميم وتطوير أنظمة ذكية قادرة على رصد المسيرات وتحليلها والتحكم فيها، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والإلكترونيك الدفاعية.

