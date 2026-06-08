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الجزائر
بداري: لبنة أولى لدفع المنظومة التعليمية نحو استعمال الذكاء الاصطناعي

إطلاق أول مركز للتكنولوجيا والابتكار في أنظمة التعليم الافتراضي

خالد.م
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إطلاق أول مركز للتكنولوجيا والابتكار في أنظمة التعليم الافتراضي
صفحة الوزير كمال بداري على فيسبوك.

افتتحت الجزائر أول مركز للتكنولوجيا والابتكار في أنظمة التعليم الافتراضي بالقطب العلمي والتكنولوجي، “عبد الحفيظ إحدادن”، في سيدي عبد الله، غرب العاصمة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الاثنين، أن افتتاح هذا المركز، الذي بادر به البروفيسور إلياس زرهوني، يشكل “لبنة أولى لدفع المنظومة التعليمية نحو استعمال الذكاء الاصطناعي من أجل إضفاء الجودة على التعليم العالي والبحث العلمي”.

وأضاف بأن هذا الصرح العلمي يتضمن “الوسائل الكفيلة بترقية التعليم الافتراضي من بنى تحتية و منصات رقمية”، علاوة على “الرأسمال البشري وتنظيم و أخلقة و استغلال الذكاء الاصطناعي”.

و في ذات السياق أبرز الوزير الجهود المبذولة في “تكريس الرقمنة و استعمال الوسائل العلمية الحديثة من أجل التحضير لمهن الغد لتكون الجزائر بذلك في قلب التكنولوجيات المعلوماتية المتسارعة”.

من جانبه، أكد البروفيسور زرهوني أن فكرة إنشاء هذا المركز “تعود إلى ثلاث سنوات مضت وقد تم تجسيدها بدعم من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وبتشجيع من وزير التعليم العالي والبحث العلمي”، داعيا الى ضرورة “تطوير نظام افتراضي متكامل يتماشى مع احتياجات الجزائر في كافة المجالات العلمية باستعمال مختلف اللغات”.

بدوره، ثمن رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة “فورام” مصطفى خياطي، “دعم رئيس الجمهورية، لهذه الفكرة و حرصه على تجسيدها”.

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