إطلاق أول ملتقى وطني لتحلية مياه البحر في الجزائر  

تستضيف المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل بالجزائر العاصمة النسخة الأولى من الملتقى الوطني لتحلية مياه البحر، تحت شعار تحلية مياه البحر، رافعة لتحقيق الأمن المالي 2025 CDEM.

وينظم هذا الملتقى من قبل شركة ( ECOlogy Green Impact Company (ECOGIC بالشراكة مع المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وبدعم مالي من شركة بني صاف للمياه (CEIMI سابقاً – CEI) ونادي المقاولين والصناعين (ENSSMAL) وتهيئة الساحل الساحل (Beni Saf Water Company)

ويعد الحدث موعداً استراتيجياً على المستوى الوطني للتفكير الجماعي في القضايا المتعلقة بالأمن المائي، والقدرة على التكيف 2025 CDEM بعد ملتقى مع التغيرات المناخية، والابتكار الصناعي في قطاع المياه

سيجمع هذا الملتقى حوالي 100 مشارك من القطاعات المؤسسية والصناعية والأكاديمية، ومن المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وستتضمن فعالياته محاضرات عامة وورشات موضوعاتية وجلسات حوار تقني تجمع بين الخبرات والتجارب حول المحاور التالية دمج تحلية مياه البحر في السياسات العمومية .

التكنولوجيا والابتكار التناضح العكسي الطاقة الشمسية المرتبطة، إدارة التصريفات، تثمين

المحاليل الملحية) نماذج التمويل والشراكة بين القطاعين العام والخاص

نقل المعرفة وتحقيق الاستقلال الاستراتيجي في مجال التحلية في الجزائر.

كما يجمع مسيري محطات تحلية المياه، إضافة إلى خبراء وطنيين وباحثين (AEC) من بين المتدخلين المتوقعين ممثلون عن الشركة الجزائرية للطاقة متخصصين في مجال تحلية المياه.