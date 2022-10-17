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الجزائر
يستقطب فاعلات من فرنسا وتونس وتركيا والإمارات العربية

إطلاق أول ناد نسوي لسيدات أعمال في الجزائر

وهيبة سليماني
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إطلاق أول ناد نسوي لسيدات أعمال في الجزائر

أعلن المنتدى الجزائري للتصدير والاستيراد والتجارة الدولية، عن تأسيس أول نادي نساء الأعمال الجزائريات، تترأسه الإعلامية نبيلة بوعشة، بعد عدة نداءات لجمعيات نسوية وهيئات الدفاع عن حقوق المرأة، المطالبة بفتح نواد للمرأة في الجزائر.

وأكد محمد حساني، رئيس المنتدى أن النادي بداية لقاعدة نسوية قوية، حيث انضمت إليه خيرة النساء الجزائريات، اغلبهن سيدات أعمال، وهو يهتم بكل شؤون المرأة من البيت إلى أكبر التحديات على المستوى الوطني والعالمي.

ويشهد النادي، حسب حساني، استقطاب سيدات فاعلات في الحقل الاقتصادي، والتجاري، والسياسي، من فرنسا وتونس وتركيا والإمارات العربية، وهن دعم كبير للنادي وأعضائه، وقال إن الفكرة بدأت منذ 2016، وتجسدت قبل بداية 2023.

وأشار حساني إلى أن انضمام سيدات أعمال وإعلاميات وممثلات عن المجتمع المدني، سيكون له وقع في مشروع لم الشمل الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والبداية لحملة مبكرة لهذا المشروع.

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