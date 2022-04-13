إطلاق أوّل معجم عربي شابكي مرئي بالشراكة بين “أوريدو” والمجلس الأعلى للّغة العربية

أطلق المجلس الأعلى للّغة العربية وبتمويل من متعامل الهاتف النقّال “أوريدو” مشروع إعداد أول معجم عربي شابكي مرئي.

وتمّ عرض المشروع من قبل المجلس الأعلى للّغة العربية، الأربعاء، بمقر مؤسسة “أوريدو” بحضور رئيس المجلس البروفيسور صالح بلعيد والمشرف على المشروع الدّكتور كبير بن عيسى وإطارات مسيرة من مؤسسة “أوريدو”.

وسيتم إنجاز هذا المعجم العربي الشابكي المرئي “الذي يعد مشروعا رياديا عربيا ودوليا تدريجيا على مدار ثلاث سنوات” .

وأشارت مؤسّسة “أوريدو” أن هذا المعجم هو “منصة تستخدم بشكل أساسي محتوى مرئي وصوتي لتوضيح معنى الكلمات]…[مما يسهل عملية البحث عن المصطلحات”.

وقال المدير العام لأوريدو بسام يوسف آل ابراهيم في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العملياتي للعلاقات العامة والإعلام بذات الشركة ،رمضان جزايري، “إن شراكتنا مع المجلس الأعلى للغة العربية يأتي تماشيا مع استراتيجيتنا التي تهدف إلى تشجيع الرقمنة والتحول الرقمي في الجزائر في مختلف المجالات”.

وأضاف البيان “مشروع المعجم العربي الشابكي المرئي يشكل أداة تعليمية حديثة وعملية مفيدة للغويين والأكاديميين والمهتمين باللغة العربية”.

“ستتيح هذه المنصة، يؤكد البيان، فرصة للغة العربية لمواكبة التطور الرقمي وستساهم في إشعاع الجزائر، صاحبة المشروع، عربيا ودوليا”.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للّغة العربية البروفيسور صالح بلعيد من جانبه “أن هذه الشّراكة تهدف لتجسيد رقمنة اللغة العربية في أعلى تجلياتها”.

وأضاف البروفيسور صالح بلعيد “يستهدف المجلس من خلال الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة أوريدو تقديم الخدمات المادية لتشجيع الباحثين بهدف خدمة اللغة العربية وتعميم استعمالها في الأنظمة الشابكية”.

وأوضح بلعيد أن “المجلس يهدف من خلال هذه الشراكة إلى وضع قاموس وظيفي موسوعي وأداة بيداغوجية ومعرفية جديدة للمستخدم العربي سهل التغذية والتحيين خلافا للمعجم الورقي الذي يحتاج إلى تحديث طباعته”.

وفي رده على سؤال الشروق أونلاين حول التنسيق مع اتحاد مجامع اللغة العربية لاعتماد هذا المعجم، أوضح البروفيسور صالح بلعيد أن المجلس يشتغل بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) واتحاد مجامع اللغة العربية وكذا مجامع اللغة العربية بسوريا والعراق وليبيا ومصر والسودان والأردن.

فيما يتعلق بسؤال الشّروق أونلاين حول توحيد المصطلحات التّقنية، أكّد المتحدّث أن مكتب تنسيق التّعريب بالمغرب يعتمد على المصطلحات أكثر شيوعا.