إطلاق تأمين خاص بالدرون والهجمات السيبرانية

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين (أس. أ. أ) عن إطلاق منتجين تأمينيين جديدين يتعلقان بتأمين المسؤولية المدنية لاستعمال الطائرات دون طيار “درون” والتأمين ضد المخاطر السيبرانية للمؤسسات، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز عصرنة الخدمات التأمينية.

وأوضح الرئيس المدير العام للشركة، يوسف بن ميسية، في تصريح لـ”وأج” أن هذين المنتجين يندرجان ضمن استراتيجية تحديث وتطوير الخدمات التأمينية التي تقدمها الشركة، بما يتماشى مع التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والرقمنة.

وأكد المسؤول، على هامش الملتقى الجهوي المنظم تحت شعار “التأمين في خدمة النمو الاقتصادي”، أن الشركة تسعى إلى توفير منتجات تأمينية جديدة تتلاءم مع الاحتياجات الحديثة للمؤسسات والأفراد، خاصة في ظل تنامي استخدام الطائرات دون طيار وارتفاع التهديدات السيبرانية.

وفي سياق متصل، أشار بن ميسية إلى أن الشركة تواصل جهودها في مجال رقمنة الخدمات من خلال تطوير عدد من المنصات الرقمية، من بينها منصة تسيير الكوارث والحوادث، والتي تتيح معالجة ملفات التعويض بشكل رقمي ودون استعمال الوثائق الورقية، بما يساهم في تسريع آجال التكفل بالمؤمنين.

وكشف في هذا الإطار أن الشركة الوطنية للتأمين قامت خلال سنة 2025 بتسديد تعويضات بلغت قيمتها 19 مليار دينار.

وأضاف أن تنظيم مثل هذه الملتقيات يندرج ضمن سياسة التواصل التي تعتمدها الشركة من أجل تعزيز مرافقة الشركاء والزبائن والمساهمة في حماية ممتلكاتهم ودعم النشاط الاقتصادي.