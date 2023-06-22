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إطلاق تطبيق “تاريخ الجزائر” يوم 5 جويلية القادم

الشروق أونلاين
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إطلاق تطبيق “تاريخ الجزائر” يوم 5 جويلية القادم
جانب من الاستقبال

كشف وزير المجاهدين العيد ربيقة، الخميس، عن إطلاق تطبيق “تاريخ الجزائر” عبر الهاتف النقال يوم 5 جويلية القادم.

ويأتي إطلاق هذا التطبيق تزامنًا مع إحياء الذكرى الـ 61 لعيدي الاستقلال والشباب. حيث أوضح الوزير أنّ هذا “يتماشى ومتطلبات الشباب التكنولوجية وسعيا إلى مدّ جسور التواصل بين الأجيال”.

وقال ربيقة: “نريد من خلال هذا التطبيق تبليغ رسالة الجهاد إلى كل الشباب الجزائري واعتماد أساليب تتأقلم مع متطلبات شباب اليوم”.

وسيتمكن الجميع من “الاطلاع على جميع مراحل التاريخ الوطني ومعطياته من 1830 إلى 1962. من خلال الهاتف الذكي بمنهجية وأسلوب راق ومبسط”.

وكان هذا على هامش استقبال وزير المجاهدين، لرئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، الذي كان مرفوقًا بنواب وأعضاء من المجلس.

ويجدر للذكر أنّ وزارة المجاهدين أطلقت العام الماضي المنصة الرقمية “جزائر المجد” احتفالًا بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

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