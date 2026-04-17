إطلاق تطبيق “El Metro” لتسهيل خدمات مترو الجزائر

أعلنت شركة استغلال مترو الجزائر “سيما” عن إطلاق تطبيقها الرقمي الجديد “El Metro”، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتعزيز تجربة التنقل داخل العاصمة.

وتبعا لبيان الجهة الوصية، يأتي هذا التطبيق كجزء من استراتيجية تحديث قطاع النقل الحضري، حيث يتيح للمستخدمين إمكانية شراء التذاكر والاشتراكات مباشرة عبر الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى التنقل إلى نقاط البيع.

كما يوفر التطبيق خدمة التذكرة الإلكترونية عبر تقنية “QR Code”، ما يسمح بولوج أسرع إلى محطات المترو وتفادي طوابير الانتظار، إلى جانب ضمان مستوى عالٍ من الأمان وسهولة الاستخدام.

وأكدت الشركة أن إطلاق “El Metro” سيمكن من ربح الوقت وتحسين انسيابية حركة المسافرين، داعية كافة مستعملي مترو الجزائر إلى تحميل التطبيق والاستفادة من مزاياه.