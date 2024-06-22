إطلاق توسعة مترو العاصمة باب الواد-تريولي وشروط صارمة للشركات

مناقصة لتجهيز خطيّ المطار وبرّاقي بالأنظمة والمعدات قريبا

أطلقت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية من خلال مؤسسة مترو الجزائر، مناقصة وطنية مفتوحة لإنجاز أشغال التوسعة الثالثة لمترو أنفاق العاصمة، ستربط ساحة الشهداء بـ”تريولي”، مرورا بطالب عبد الرحمن والساعات الثلاث، والتي تضمنت شروطا صارمة، فيما يتعلق بالمؤهلات الواجب توفرها في المؤسسات الراغبة في التقدم للمشروع.

جاء في الإعلان، الذي حمل الرقم 03/2024، اطلعت عليها “الشروق”، أن الأمر يتعلق بمناقصة لتنفيذ الأعمال التحضيرية لمحطات طالب عبد الرحمن والساعات الثلاث وتريولي بباب الوادي، وكذلك الأعمال الملحقة بها وأعمال الهندسة المدنية والإنشائية لمقطع محطة ساحة الشهداء – محطة طالب عبد الرحمن”، بما في ذلك أعمال النفق والتهوية.

وبالنسبة للشركات الوطنية المؤهلة للمشاركة في المناقصة، فقد نص الإعلان على أن تقدم المؤسسة في حال تقدمها لوحدها، شهادة التأهيل والتصنيف المهني سارية المفعول من الفئة التاسعة، ونشاطها الرئيسي يتعلق بالأشغال العمومية بما فيها الأشغال تحت الأرض والأشغال الأرضية.

أما المواصفات والمؤهلات التقنية المطلوبة، فاشترطت المناقصة على المتقدم أن يثبت قيامه على مدى السنوات العشر الأخيرة (من 2013 إلى 2022)، بتنفيذ أعمال إنشائية هندسية مدنية وأعمال تحت الأرض لمشروع واحد على الأقل بطول 500 متر على الأقل من نفق حضري ومحطة مترو تحت الأرض، مبررة حسب الأصول بشهادة تنفيذ مرضية أو أكثر صادرة عن صاحب المشروع.

أما من الناحية المالية، فإن الشركات مطالبة بأن تكون قد حققت متوسط رقم أعمال يفوق أو يساوي خمسة مليارات دينار جزائري خلال ثلاث سنوات من السنوات الخمس الأخيرة، وستؤخذ الميزانيات العمومية لأفضل ثلاث سنوات في الاعتبار عند حساب متوسط حجم التداول، وتكون معتمدة من مديرية الضرائب.

أما فيما يتعلق بالمتقدمين في شكل تجمع شركات مؤقت، فيجب عليهم امتلاك شهادة تأهيل وتصنيفات مهنية سارية المفعول لكل عضو من أعضاء التجمع من الفئة التاسعة، وأن يكون النشاط الرئيسي يتعلق بالأشغال العمومية والأشغال تحت الأرض والأشغال الأرضية.

ومن الناحية التقنية، فإن التجمع يجب أن يكون قد نفذ، على مدى السنوات العشر الماضية (من 2013 إلى 2022)، أعمال الهندسة المدنية الرئيسية وأعمال مترو الأنفاق في مشروع واحد على الأقل بطول 500 متر على الأقل من الأنفاق الحضرية ومحطة مترو تحت الأرض، مبررة حسب بشهادة تنفيذ مرضية أو أكثر صادرة عن مالك المشروع.

ومنحت المناقصة مهلة 30 يوما للشركات والمجمعات المهتمة من أجل تحضير عروضها وإيداعها بهدف فتح الأظرفة الخاصة بالعروض التقنية والمالية في آخر يوم من المهلة الممنوحة (30 يوما).

وبخصوص توسعتي الحراش-مطار الجزائر وعين النعجة-براقي، ذكر مصدر على صلة بالملف لـ”الشروق” أن مناقصة دولية سيتم إطلاقها قريبا، بعد انتهاء أشغال الهندسة المدنية، وتخصص لتجهيز الخطين بالمعدات والتجهيزات والأنظمة المختلفة.