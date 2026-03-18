إطلاق جيل جديد من بطاقات الدفع.. بريد الجزائر يُحذر

حذرت مؤسسة بريد الجزائر من انتشار صفحات إلكترونية مشبوهة تنتحل صفتها، وتروج لمعلومات مضللة حول إطلاق جيل جديد من بطاقات الدفع، في محاولة للإيقاع بالمواطنين والاستيلاء على بياناتهم الشخصية والمالية.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أوضحت المؤسسة أن هذه الصفحات التي تحمل اسم “Study Services” لا تمت لها بأي صلة، مؤكدة أن ما يتم تداوله يندرج ضمن أساليب الاحتيال الإلكتروني الجديدة التي تستهدف الزبائن.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة، والامتناع عن مشاركة أي معلومات ذات طابع شخصي، خاصة أرقام البطاقات والرموز السرية، مشددة على أنها لا تطلب مطلقًا مثل هذه البيانات عبر الهاتف أو الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أكدت أن جميع خدماتها وعروضها الرسمية يتم الإعلان عنها حصريًا عبر قنواتها المعتمدة، وعلى رأسها موقعها الإلكتروني الرسمي وصفحاتها الموثقة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.