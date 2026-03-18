-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إطلاق جيل جديد من بطاقات الدفع.. بريد الجزائر يُحذر

الشروق أونلاين
  • 1843
  • 0
حذرت مؤسسة بريد الجزائر من انتشار صفحات إلكترونية مشبوهة تنتحل صفتها، وتروج لمعلومات مضللة حول إطلاق جيل جديد من بطاقات الدفع، في محاولة للإيقاع بالمواطنين والاستيلاء على بياناتهم الشخصية والمالية.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أوضحت المؤسسة أن هذه الصفحات التي تحمل اسم “Study Services” لا تمت لها بأي صلة، مؤكدة أن ما يتم تداوله يندرج ضمن أساليب الاحتيال الإلكتروني الجديدة التي تستهدف الزبائن.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة، والامتناع عن مشاركة أي معلومات ذات طابع شخصي، خاصة أرقام البطاقات والرموز السرية، مشددة على أنها لا تطلب مطلقًا مثل هذه البيانات عبر الهاتف أو الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أكدت أن جميع خدماتها وعروضها الرسمية يتم الإعلان عنها حصريًا عبر قنواتها المعتمدة، وعلى رأسها موقعها الإلكتروني الرسمي وصفحاتها الموثقة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد