أعلنت وزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء في بيان، عن إطلاق عملية إعادة إدماج التلاميذ في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي. بعنوان السنة الدراسية 2025-2026.

العملية تنطلق ابتداء من يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، وتستمرّ إلى غاية يوم السبت 4 أكتوبر 2025. عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.

حيث يقوم الأولياء الراغبون في إعادة إدماج أبنائهم بملء استمارة طلب إعادة الإدماج عبر فضاء الأولياء. على أن يُبلّغوا بنتائج دراسة الطلبات يوم 8 أكتوبر 2025، عبر المنصة والمؤسسات التعليمية.

ويتعيّن على التلاميذ الذين قبلت التماساتهم، الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية يوم 9 أكتوبر. ويُعتبر أي تأخر عن الالتحاق بعد 13 أكتوبر، تخليا عن الحق في إعادة الإدماج.

أما الالتماسات غير المقبولة على مستوى المؤسسة التعليمية الأصلية، فستتم دراستها على مستوى مديرية التربية قصد إيجاد مقاعد بيداغوجية بديلة.

ويتم تبليغ الأولياء بالقرارات النهائية يوم 13 أكتوبر. على أن يلتحق التلاميذ المقبولة التماساتهم بمؤسساتهم التعليمية ابتداء من 14 أكتوبر. ويُعد كل تلميذ لم يلتحق قبل 19 أكتوبر، متنازلاً عن حقه في إعادة الإدماج.

وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أشار بيان الوزارة إلى أنه سيُعاد إدماج التلاميذ المولودين سنة 2009، والمولودين سنة 2011، بصفة تلقائية، وفق ما ينص عليه القانون.