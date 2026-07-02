إطلاق مخيمات صيفية تربوية لفائدة أبناء الجالية الجزائرية بالخارج

أطلقت كل من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب، المبادرة التربوية “Summer Camp 2026″، لفائدة أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج الذين يقضون عطلتهم الصيفية في الجزائر.

وحسب بيان لوزارة التربية، تستهدف المبادرة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 سنة، حيث ستنظم على مدار شهري جويلية وأوت في ثلاث دورات تربوية، موزعة على ولايات الشلف، بجاية، بسكرة، تلمسان، تيارت، الجزائر، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، البيض، الوادي، خنشلة وعين تموشنت.

ويجمع البرنامج بين الجانبين التعليمي والترفيهي، من خلال أقسام تعليمية مدعمة بأنشطة تربوية وثقافية وترفيهية، تتيح للمشاركين فرصة التعرف على مختلف مكونات الموروث اللغوي والتاريخي والثقافي والديني للجزائر، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء وتعزيز صلتهم ببلدهم الأصلي.

وأكدت الوزارات المنظمة أن التسجيل في المبادرة يتم عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المخصص لهذه العملية، داعية أولياء أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج إلى اغتنام هذه الفرصة وتسجيل أبنائهم للاستفادة من البرنامج.