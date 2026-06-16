إطلاق مشروع “DigiEnR” لرقمنة شبكة الكهرباء الجزائرية

أعلنت سفارة ألمانيا بالجزائر عن الانطلاق الرسمي لمشروع “DigiEnR”، بهدف دعم رقمنة شبكة الكهرباء الجزائرية وتهيئة الظروف الملائمة لتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، في إطار الشراكة الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة.

وأوضحت السفارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة فايسبوك، أن حفل إطلاق المشروع، الذي جرى أمس الإثنين، جمع ممثلين عن الأوساط السياسية والاقتصادية ومجالات التعاون الإنمائي، من بينهم سفير ألمانيا لدى الجزائر جورج فلسهايم، والأمين العام لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة نبيل كافي.

وأضافت أن مشروع “DigiEnR” يركز على تطوير رقمنة شبكة الكهرباء الجزائرية، بما يسمح بإنشاء نظام طاقة حديث وفعال ومستدام، ويدعم زيادة إدماج مصادر الطاقة المتجددة ضمن المنظومة الطاقوية الوطنية.

وأكدت السفارة أن المشروع يُموّل من طرف الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) تنفيذه، باعتباره جزءاً من الشراكة الألمانية الجزائرية في مجال الطاقة.

وأشارت إلى أن المشروع يساهم في تصميم مستقبل التحول الطاقوي الرقمي، من خلال تعزيز التعاون بين الجزائر وألمانيا وتطوير حلول تدعم كفاءة قطاع الكهرباء واستدامة منظومة الطاقة.