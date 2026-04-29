إطلاق مصنع للواحق السيارات بقدرة 50 ألف طن سنويًّا

يدخل حيز الخدمة الكاملة شهر سبتمبر المقبل بولاية تيسمسيلت:

أطلقت السلطات العمومية مشروع مصنع إنتاج المكونات واللواحق البلاستيكية للسيارات بولاية تيسمسيلت، وذلك في إطار إعادة إدماج الممتلكات المصادرة بأحكام قضائية نهائية ضمن النسيج الاقتصادي العمومي، حيث تعود هذه الوحدة سابقا إلى مجمع “طحكوت”.

ويقدر حجم الإنتاج السنوي للمصنع، التابع للشركة الجزائرية القابضة “جنرال بلاستيك إنجكش”، بنحو 50 ألف طن من اللواحق البلاستيكية، بما يغطي احتياجات تصل إلى 150 ألف سيارة، ما يمنحه موقعا استراتيجيا ضمن منظومة صناعة السيارات في الجزائر، ويساهم في تطوير سلسلة القيمة الصناعية محليا.

كما يرتقب أن يوفر المشروع، الذي رصد له غلاف مالي يقدر بـ5 ملايير دينار، نحو 800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، على أن يدخل حيز الخدمة الكامل بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وخلال إشرافه على إطلاق المشروع، أكد الوزير الأول، سيفي غريب، الأربعاء، أن هذه الخطوة تندرج ضمن تجسيد التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى بعث صناعة وطنية قائمة على الإنتاج، مع تقليص التبعية للاستيراد عبر رفع نسب الإدماج المحلي. وأوضح أن المصنع سيوفر مكونات بلاستيكية مطابقة للمعايير التكنولوجية الحديثة، ما من شأنه دعم قطاع صناعة السيارات، خاصة في مجال اللواحق.

وأضاف غريب أن المشروع سيساهم في تعزيز النسيج الصناعي المحلي، معتبراً أن دخوله حيز الإنتاج خلال الأشهر المقبلة يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الصناعة الوطنية، لاسيما فيما يتعلق ببناء صناعة متكاملة تستجيب لحاجيات السوق الداخلية وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير الأول عن مشاريع صناعية أخرى مرتقبة سيتم إطلاقها قريبا، في إطار دعم إدماج المتعاملين الصناعيين وتعزيز الشراكة ونقل التكنولوجيا ورفع نسب الإدماج الوطني.

وعلى هامش الزيارة، أشرف الوزير الأول على التوقيع على عدة اتفاقيات تخص تطوير صناعة مكونات وقطع غيار السيارات وتعزيز الشراكة الصناعية. وقد رافقه خلال هذه الزيارة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، ووزير الصناعة، يحيى بشير.