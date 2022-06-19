إعادة تصحيح أوراق مادة العلوم في امتحان “البيام”

وفق نموذج جديد للتقييم

تلقى رؤساء مراكز التصحيح لامتحان شهادة التعليم المتوسط، مساء السبت تعليمات بإعادة تصحيح أوراق إجابات اختبار مادة علوم الطبيعة والحياة وفقا لنموذج التصحيح الجديد، بعد أن أحدثت “الأجوبة النموذجية” لاختبار هذه المادة فوضى بمراكز التصحيح، بسبب التعديلات في شبكة التقويم لبعض التمارين، في حين تمكن ممتحنون من الحصول على علامات كاملة في مادة الرياضيات حسب التصحيح الأول.

بعد الشكوى التي تقدمت بها مفتشية التعليم المتوسط للمقاطعة الأولى للجزائر غرب، إلى وزارة التربية، وطالبت من خلالها بإعادة النظر في “الأجوبة النموذجية” لمادة علوم الطبيعة والحياة، والتي أفرزت علامات كارثية بعد تصحيح عينة من 56 ورقة إجابة، سارعت المفتشية العامة للتربية لاستدراك الهفوة والرد على التساؤلات المطروحة، والتي أجاب عنها المفتش المركزي لمادة العلوم طاهر وابل.

وأوضحت مراسلة مؤرخة في الـ17 جوان الجاري، موجهة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بأنه تقرر منح العلامة الكاملة أي نقطتين، لكل مترشح قدم أحد هذه الإجابات في التعليمة الأولى من التمرين الثاني، وهي كالآتي أولا “الاستجابة النوعية ذات الوساطة”، وثانيا “بتدخل الخلايا اللمفاوية التائية”.

وأشارت المفتشية العامة إلى تعديل شبكة التقويم الخاصة بالتعليمة الثانية من التمرين الثاني، وأي ممتحن قدم أحد الإجابات التالية، سيتم اعتبارها صحيحة وهي كالتالي “يفسر تجارب الوثيقة الأول فقط أو تجارب الوثيقة الثانية”، أو يفسر تجارب الوثيقة الأولى ويفسر الوثيقة الثانية.

وبخصوص الوضعية الإدماجية الخاصة بالتعليمة الأولى، أشارت المفتشية العامة بأن التصحيح يجعل ذكر المترشح لسبب معاناة “أحمد” هو الورم السرطاني، من دون ذكر انسداد القناة المعتكلية، إجابته صحيحة ويحصل مباشرة على نقطة واحدة “1”.

وقالت المصادر أن تعديل الإجابة النموذجية، وأوامر إعادة التصحيح وصلت إلى بعض مراكز السبت في حدود الساعة الرابعة مساء، ما أدى إلى فوضى ببعض المراكز التي أنهت التصحيح الأول، وكشفت عينة من الإجابات علامات كارثية في المادة، إذ لم تتجاوز نسبة الحاصلين على المعدل 20 بالمائة.

وأشارت المصادر إلى أن التصحيح الأول في مادة الرياضيات، أفرز علامات ممتازة لعدد معتبر من التلاميذ تمكنوا من افتكاك العلامة كاملة في حين حافظت مادة اللغة العربية على مكانتها، إذ تحصل مترشحون على علامات جيدة تراوحت بين 14 و15 من 20، فيما وقفت لجان التصحيح على علامات متباينة في مادة التاريخ والجغرافيا، فتلاميذ تحصلوا على علامات ضعيفة تراوحت بين 3 و4 و5 من 20، في حين افتك آخرون علامات ممتازة تراوحت بين 17 و18 من 20.