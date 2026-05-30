إعادة فتح نفقي الحمدانية-الشفة باتجاه الجزائر

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي على اعادة فتح النفقين الأوليين اللذين يربطان بين الحمدانية والشفة في اتجاه الجزائر.

وأفاد بيان للوزارة أنه فيما يتعلق بالأشغال المتواصلة على مستوى النفقين الرابطين بين الشفة والحمدانية في اتجاه الجلفة، أسدى الوزير تعليمات تقضي باتخاذ إجراءات استعجالية، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة، لاسيما التجهيزات والوسائل التقنية، مع تجنيد فرق إضافية لاستكمال الأشغال وفتح النفقين الآخرين في أقرب الآجال.

كما شدد الوزير على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لعامل التنسيق بين مختلف الفاعلين، من المصالح المركزية للوزارة والسلطات المحلية والمتدخلين المعنيين، ضمانًا للسير الحسن للأشغال المتبقية وبوتيرة متسارعة تسمح باستكمالها في ظرف وجيز، مع الحرص الدائم على ضمان سلامة مستعملي الطريق السيار شمال–جنوب.

جلاوي يُعاين أضرار حريق نفقي “الحمدانية”

وصباح اليوم السبت، قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي، مرفوقاً بواليي ولايتي المدية والبليدة، بمعاينة الأضرار المسجلة إثر الحريق الذي اندلع بغرفة المراقبة الخاصة بالأنفاق على مستوى الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين الولايتين.

وأفاد بيان لولاية المدية أن الوزير وقف على حجم الأعطاب واستمع إلى الشروحات التقنية المتعلقة بالتدخلات المبرمجة لإعادة تأهيل هذا المحور الحيوي.

كما أسدى الوزير تعليمات بتكثيف عمليات التدخل بالتنسيق بين المصالح المعنية لضمان سلامة مستعملي الطريق، والإسراع في إعادة تشغيل التجهيزات المتضررة، مع التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية الخدمة وأمن المواطنين.