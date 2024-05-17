 إعادة منحة البطالة لهذه الفئة.. وزير العمل يُوضح

أكد وزير العمل والتشغيل، فيصل بن طالب أن إعادة منحة البطالة للمستفيدين من القروض المصغرة غير ممكن بسبب مخالفة الشروط.

وأكد بن طالب، الخميس، في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن جهاز منحة البطالة يهدف أساسا إلى دعم فئة البطالين طالبي الشغل لأول مرة ومرافقتهم خلال مرحلة البحث عن منصب شغل.

وأشار الوزير إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 22- 70 المؤرخ في 10 فبراير 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة في إلى أن المادة 2 منه التي تشترط عدم استفادة طالب منحة البطالة من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية.

وأضاف بن طالب أن هذا الشرط غير متوفر في الفئة المستفيدة من جهاز القرض المصغر باعتباره جهاز من الأجهزة العمومية سالفة الذكر والتي تهدف إلى السماح لبعض الفئات من تحسين ظروف معيشتهم باستحداث أنشطتهم الخاصة .

وأشار الوزير إلى أنه يمكن لهذه الفئة التسجيل في نظام الوسيط لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كبطال طالب شغل والاستفادة من التوجيه والاستشارة والمرافقة في البحث عن منصب شغل في إطار التوظيف الكلاسيكي وفقا للعروض المودعة من طرف المؤسسات الاقتصادية العمومية أو الخاصة.

احتساب الخدمة الوطنية في التقاعد.. وزير العمل يُجيب

في نفس الجلسة أكد وزير العمل فيصل بن طالب أن فترة الخدمة الوطنية تحتسب ضمن معاش التقاعد المباشر عند بلوغ المعني السن القانونية للتقاعد المحددة بـ (60) سنة على الأقل.

وأكد بن طالب، الخميس، في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 أوت من سنة 2023 الذي يحدد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، حددت الفقرة 2 من أحكام المادة 10 منه، بصفة صريحة، الفئة المعنية باحتساب فترة الخدمة الوطنية، وهم المستخدمون الذين تمت إحالتهم على التقاعد في السن القانونية أي سن (60) سنة و لم يتموا فترة عمل فعلي تسمح لهم بالاستفادة من المعدل الأقصى للمعاش المنصوص عليه في التشريع المعمول به.