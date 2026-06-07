إعانات مالية لـ138 جمعية ثقافية وفنية

أعلنت وزارة الثقافة والفنون يوم الأحد، عن النتائج الرسمية لطلبات الدعم العمومي الموجّهة للمشاريع الثقافية والفنية لعام 2026.

وحسب ما كشف عنه بيان للوزارة، فقد “​شهدت العملية التي أجريت رقميا بالكامل، إقبالا نوعيا بتسجيل 479 جمعية وطنية ومحلية، استوفى منها 423 ملفا الشروط الأولية”.

“وبعد دراسة معمّقة، وتقييم دقيق من طرف اللجنة المختصة، وفق معايير الشفافية والاستحقاق المعمّمة عبر المنصة، حظي 138 مشروعا بالموافقة والتمويل”، تقول الوزارة.

وتتوزع المشاريع الثقافية والفنية المقبولة هيكليا وجغرافيا، على 11 جمعية وطنية، و64 جمعية ولائية، و63 جمعية محلية.

وحظيت مشاريع حماية التراث وتثمينه على حصة الأسد من الإعانات المالية بـ45 مشروعا، متبوعة بالفنون المسرحية (36 مشروعا)، والإبداع الموسيقي (15 مشروعا)، و:

الإنتاج الأدبي والفكري (14 مشروعا)،

والفنون السينمائية (9 مشاريع)،

والفنون الفلكلورية والشعبية (9 مشاريع)،

والمعارض الفنية والتشكيلية (5 معارض).

وقالت الوزارة إن هذا الدعم “يترجم التزامها الفعلي بمرافقة العمل الثقافي الجواري، لتنشيط المشهد الفني الجزائري، وترقية الذائقة الجمالية للمجتمع”.