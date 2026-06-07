-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
هذه أهم الملفات المطروحة على اجتماع مجلس الوزراء
الجزائر

إعانات مالية لـ138 جمعية ثقافية وفنية

الشروق أونلاين
  • 60
  • 0
إعانات مالية لـ138 جمعية ثقافية وفنية
أرشيف
وزيرة الثقافة والفنون

أعلنت وزارة الثقافة والفنون يوم الأحد، عن النتائج الرسمية لطلبات الدعم العمومي الموجّهة للمشاريع الثقافية والفنية لعام 2026. 

وحسب ما كشف عنه بيان للوزارة، فقد “​شهدت العملية التي أجريت رقميا بالكامل، إقبالا نوعيا بتسجيل 479 جمعية وطنية ومحلية، استوفى منها 423 ملفا الشروط الأولية”.

“وبعد دراسة معمّقة، وتقييم دقيق من طرف اللجنة المختصة، وفق معايير الشفافية والاستحقاق المعمّمة عبر المنصة، حظي 138 مشروعا بالموافقة والتمويل”، تقول الوزارة.

وتتوزع المشاريع الثقافية والفنية المقبولة هيكليا وجغرافيا، على 11 جمعية وطنية، و64 جمعية ولائية، و63 جمعية محلية.

وحظيت مشاريع حماية التراث وتثمينه على حصة الأسد من الإعانات المالية بـ45 مشروعا، متبوعة بالفنون المسرحية (36 مشروعا)، والإبداع الموسيقي (15 مشروعا)، و:

  • الإنتاج الأدبي والفكري (14 مشروعا)،
  • والفنون السينمائية (9 مشاريع)،
  • والفنون الفلكلورية والشعبية (9 مشاريع)،
  • والمعارض الفنية والتشكيلية (5 معارض).

وقالت الوزارة إن هذا الدعم “يترجم التزامها الفعلي بمرافقة العمل الثقافي الجواري، لتنشيط المشهد الفني الجزائري، وترقية الذائقة الجمالية للمجتمع”.

مقالات ذات صلة
برامج جديدة لتأهيل الشباب في المهن والحرف المطلوبة بسوق العمل

برامج جديدة لتأهيل الشباب في المهن والحرف المطلوبة بسوق العمل

اعتداءات تترك آثارا نفسيّة وجسدية مستمرة على الأطفال

اعتداءات تترك آثارا نفسيّة وجسدية مستمرة على الأطفال

تنبيه: أمطار رعدية غزيرة عبر 32 ولاية يومي السبت والأحد

تنبيه: أمطار رعدية غزيرة عبر 32 ولاية يومي السبت والأحد

هذه هي الخطة الأمنية والقضائية لضمان نزاهة البكالوريا

هذه هي الخطة الأمنية والقضائية لضمان نزاهة البكالوريا

تمويل 138 مشروع جمعوي لدعم الحركية الثقافية في الجزائر

تمويل 138 مشروع جمعوي لدعم الحركية الثقافية في الجزائر

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 28 ولاية

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 28 ولاية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد