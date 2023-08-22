إعداد مذكرة تفاهم في قطاع الصحة بين الجزائر وسلطنة عمان

اتفق وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، الثلاثاء، مع سفير سلطنة عمان لدى الجزائر على إعداد مذكرة تفاهم خاصة بالقطاع بين البلدين.

وأفاد بيان وزارة الصحة أنّ الوزير سايحي استقبل سفير سلطنة عمان لدى الجزائر سيف بن ناصر بن راشد البداعي. حيث تمحور اللّقاء حول علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين في مجال الصحة.

ويأتي هذا من خلال “تعزيز وتكثيف اللقاءات والندوات العلمية بين خبراء البلدين قصد تبادل وجهات النظر. والعمل على إقامة مشاريع التوأمة بين مستشفيات البلدين”، يضيف البيان.

وأعرب سفير سلطنة عمان لدى الجزائر لوزير الصحة الجزائري، عن أمله في أن يعرف المجال الصحي دفعًا قويا مستقبلًا بين البلدين.

وقد اتفق الطرفان على تشكيل فوج عمل لإعداد مذكرة تفاهم تضم الاحتياجات. والنقاط التي تمّ التطرق اليها خلال هذا اللقاء، حسبما جاء في البيان.