-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إعداد مذكرة تفاهم في قطاع الصحة بين الجزائر وسلطنة عمان

الشروق أونلاين
  • 126
  • 0
إعداد مذكرة تفاهم في قطاع الصحة بين الجزائر وسلطنة عمان
وزير الصحة وسفير سلطنة عمان

اتفق وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، الثلاثاء، مع سفير سلطنة عمان لدى الجزائر على إعداد مذكرة تفاهم خاصة بالقطاع بين البلدين. 

وأفاد بيان وزارة الصحة أنّ الوزير سايحي استقبل سفير سلطنة عمان لدى الجزائر سيف بن ناصر بن راشد البداعي. حيث تمحور اللّقاء حول علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين في مجال الصحة.

ويأتي هذا من خلال “تعزيز وتكثيف اللقاءات والندوات العلمية بين خبراء البلدين قصد تبادل وجهات النظر. والعمل على إقامة مشاريع التوأمة بين مستشفيات البلدين”، يضيف البيان.

وأعرب سفير سلطنة عمان لدى الجزائر لوزير الصحة الجزائري، عن أمله في أن يعرف المجال الصحي دفعًا قويا مستقبلًا بين البلدين.

وقد اتفق الطرفان على تشكيل فوج عمل لإعداد مذكرة تفاهم تضم الاحتياجات. والنقاط التي تمّ التطرق اليها خلال هذا اللقاء، حسبما جاء في البيان.

مقالات ذات صلة
الحماية المدنية تعلن عن مسابقة توظيف جديدة

الحماية المدنية تعلن عن مسابقة توظيف جديدة

محاكمة الوزير السابق براقي و80 متهما في 3 سبتمبر

محاكمة الوزير السابق براقي و80 متهما في 3 سبتمبر

هذه هي الإجراءات التكميلية لضمان دخول مدرسي هادئ

هذه هي الإجراءات التكميلية لضمان دخول مدرسي هادئ

وفاة 3 أشخاص في حادث مرور بولاية البويرة

وفاة 3 أشخاص في حادث مرور بولاية البويرة

مشاركة الجزائر في قمة بريكس.. هذا ما أكده ممثل الرئيس تبون

مشاركة الجزائر في قمة بريكس.. هذا ما أكده ممثل الرئيس تبون

الشروع في الأشغال التمهيدية لإصلاح مقطع الجباحية بالطريق السيار

الشروع في الأشغال التمهيدية لإصلاح مقطع الجباحية بالطريق السيار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد